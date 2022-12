– Igazi csemegével zárták az őszt, hiszen legyőzték az NB I./B listavezetőjét, az Egert. Hogyan értékeli a szezon első felét?

– Elégedetten, mert a nyáron átalakult csapatunk elé azt a célt tűztük ki, hogy az új játékosok megszokják a bajnokság ritmusát. Többen idén játszottak először a felnőttek között, rögtön a másodosztályban. Hullámzott a játékunk, de mindenben fejlődtünk és nagy sikereket értünk el. Tizenhárom meccsből tízen szereztünk pontot, remélem folytatódik ez a tendenciánk.

– A nyáron úgy fogalmazott lapunknak, a jövő csapatát építi Algyőn, ezért a cél a biztos bennmaradás. Ezzel nem lehet gondjuk, hiszen még a feljutást érő első hely is csak négy pontra van úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak a többieknél. Változtatnak a célokon?

– Továbbra is az a célunk, hogy a fiatalok stabil bázisát adják a felnőttcsapatnak. Az ősszel tizenegy ifjúsági korú játékos mutatkozott be a felnőttek között, közülük többen komoly játékpercekkel rendelkeznek hétről hétre. A céljaink nem változnak, de már a nyári alapozás során is elmondtam a lányoknak, hogy a bennmaradást célként nem fogalmazhatjuk meg, ennél magasabb célokért kell küzdenünk. Csak így lehetünk eredményesek. Az előző szezonban sem gondolta senki, hogy húsz csapatból a negyedik helyen végzünk újoncként. Örülök, hogy ismét az élbolyban vagyunk, de sokat kell még dolgozni, hogy ott is maradhassunk.

– Több nagy győzelme is volt a csapatnak ősszel, melyikre a legbüszkébb?

– Amióta Algyőn dolgozom, még nem sikerült legyőzni az Egert, így mindenképpen az egyik legemlékezetesebb mérkőzés volt számomra. Hatalmasat küzdöttünk és rendkívül fegyelmezetten kézilabdáztak a lányok, ráadásul egy nagyon taktikus, kiélezett rangadón tartottuk itthon a két pontot kiváló szurkoló mellett.

– És olyan találkozójuk volt, ami nagyon nem úgy sült el, ahogy tervezte?

– Két olyan, papíron könnyebb mérkőzésre emlékszem, amit ha behúzunk, akkor most vezetnénk a tabellát, de az nem lenne reális. Ezeken nem jött össze semmi, nem tudtuk egymást kihúzni egymást a bajból, de erre azóta sok meglepetéssel rácáfoltunk.

– Nagyjából egy hónapig szünetel a bajnokság, mennyi pihenőt kaptak a lányok?

– Két hét pihenőt kaptak az ünnepekre, mert tizenhét bajnoki vár ránk, így fontos, hogy fizikálisan és mentálisan is feltöltődjenek. Otthonra azért kaptak futó- és erősítő programot, január másodikán pedig belecsapunk a munkába, hiszen a második héten már bajnoki vár ránk.

– Lesz változás télen a játékoskeretben?

– Nem, csak annyi, hogy még több fiatal lesz majd az edzéseinken, többen nálunk kezdik meg a felkészülést, nem pedig az ifjúsági csapattal.