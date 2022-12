Először játszik hazai bajnokit a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű férfi jégkorongcsapata: az Andersen ligában az UNI Győr ETO HC lesz az ellenfél, a meccs helyszíne pedig az algyői jégpálya.

– Ami az eddigi szereplésünket illeti, elégedett lehetek. A hat idegenbeli meccsünkből négyet megnyertünk, ami jó mérleg, ráadásul mindkét vereségünket csak szoros összecsapáson szenvedtük el. Valahogy mindkétszer hiányzott egy kis plusz a végén, azt hiszem erőnlétben, koncentrációban kell fejlődnünk. Az sem árt, ha még jobban összeszokik a keret, ez meccsről meccsre történik. Azért most is ott vagyunk a dobogó környékén, és ott is a helyünk – mondta a csapat edzője, Zoran Jaramazovics.

Szombaton 20 órától az idényben először játszhatnak hazai pályán, a szegedi műjégpálya helyett viszont az algyői jégpálya jelenti a hazai pályát a csapatnak.

– Az algyői pálya méreteit illetően kicsit kisebb, ez az ügyesebb, technikásabb hokit játszó csapatoknak előny. Nyerni szeretnénk, megmutatni a szegedi közönségnek, hogy mire vagyunk képesek. Szerencsére elkészült a lelátó is, így többen szurkolhatnak majd nekünk. Az egyik legerősebb rivális érkezik, ezért biztos, hogy közönségszórakoztató meccs lesz a szombati – tette hozzá a szegediek edzője.

A szombaton 20 órakor kezdődő mérkőzésre a belépő 1000 forint, 14 éven aluliak számára ingyenes, a kilátogatók pedig a jégpálya mellett tudnak parkolni.