Nem kezdett jól a címvédő otthonban a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely hamar közel tízpontos hátrányba került. Innen ugyan sikerült közelebb lépnie, de a Falco az első negyed végét megnyomta, és tíz ponttal vezetett. A folytatás is hasonló játékot hozott, mindkét oldalon akadtak bőven eladott labdák, de szép csendben öt pontra küzdötte fel magát a Szedeák, 35–30-cal mehettek a csapatok a nagyszünetre.

8–0-ás hazai rohammal kezdődött a második félidő, így 43–30-nál időt is kért Simándi Árpád. Felpörgött a játék, a Falco pedig 16 ponttal lépett el 51–35-nél. Innen viszont sikerült felállnia a szegedieknek, ugyan Person tripláit Cowells dobta vissza, de két és fél perccel a vége előtt 10 pontra faragta hátrányát a Tisza-parti csapat. Sőt, lendületben is maradt a Naturtex, amely Kovács triplája, majd Balogh kettő plusz egyes akciója után már igencsak látótávolságba került 57–53-nál, innen jöhetett az utolsó etap.

Ekkor Milics Sztarovlahot egy sérülés miatt elveszítette a Szedeák, amely nyolcpontos hátrányba került, de innen sem adta fel. Többször is egy labdára zárkóztak fel Kerpel-Froniusék, sőt, Person újabb triplája után egyetlen pont volt a különbség, 74–73. A Szedeáknak labdája volt ahhoz, hogy átvegye a vezetést, de Washington hármasa nem esett be, majd Pot büntetőzött higgadtan. Még így is volt két támadása a Szedeáknak, de mindkétszer eladta a labdát, végül öt ponttal nyert a Falco, de alaposan megizzasztotta a címvédőt a szegedi csapat.

Simándi Árpád: – Küzdöttünk, és helyenként jól játszottunk, de elfogadhatatlan számomra, hogy még rádobni sem tudunk a végjátékban, amikor esélyünk lett volna arra, hogy legalább egalizáljunk.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Naturtex-SZTE-Szedeák 79–74 (22–12, 13–18, 22–23, 22–21)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 11. forduló. Szombathely, Arena Savaria, 2000 néző. Vezette: Praksch, Szilágyi, Földesi.

Falco: POT 14/3, Brown 9/3, Kovács B. 4, Tiby 2, Keller 6/3. Cserék: PERL 17, Cowels 15/15, Krivacevic 6, Barac 6, Sövegjártó, Verasztó. Vezetőedző: Milos Konakov.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 7/3, Polányi 3/3, Sztarovlah 3/3, Bognár 7/3, ROBERSON 17. Csere: Person 13/9, Kerpel-Fronius 3, Filipovics 8, Balogh 10/3, Kovács Á. 3/3. Vezetőedző: Simándi Árpád.