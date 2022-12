Az őszi bajnoki cím kérdése már eldőlt a megyei I. osztályban, de pár kérdés még nyitott az idei zárás előtt. Ilyen például a harmadik hely, hiszen jelenleg a Kiskundorozsma áll a dobogón a listavezető Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. és a Tiszasziget mögött, de a negyedik SZVSE csak négy ponttal szerzett kevesebbet, miközben egy meccsel kevesebbet játszott. A dorozsmaiak és az vasutasok is pályára lépnek majd jövő héten, holnap viszont előbbiek a Deszket fogadják, utóbbiak pedig Szentesre látogatnak. A rájátszás szempontjából az első hat hely jelenti majd a vízválasztót, hiszen ez a hat csapat a felsőházban, míg a hetedik–tizenkettedik helyen végzett csapatok a 22 fordulós alapszakaszt követően az alsóházban folytatják. Szombaton eldől az is, hogy a Hódmezővásárhelyi FC II. vagy a Balástya várhatja majd kedvezőbb helyzetből a folytatást ezt illetően. A tabella alsó része is alaposan átalakulhat még, ám nehéz meccs előtt áll az UTC, Deszk, Szentes trió is.

A megyei II. osztályban három, míg a megyei III. osztályban egy mérkőzést pótolnak.

A hétvége programja, megyei I. osztály, szombat 13 óra: Szentesi Kinizsi–SZVSE-G-Falc Kft., UTC–Tiszasziget, Kiskundorozsma–Deszk, Mórahalom–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Balástya–Hódmezővásárhelyi FC II. 14 óra: FK 1899 Szeged-SZEOL–Algyő.

Megyei II. osztály, szombat 13 óra: Csongrád–Üllés. Vasárnap 13 óra: St. Mihály–Szegvár, Szegedi Pázsit SE–Székkutas.

Megyei III. osztály, szombat 13 óra: Zsombó–Baks.



A megyei I. osztály állása