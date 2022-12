Győzelemmel folytatta szereplését a férfi asztalitenisz Extraligában a Floratom Szeged AC: a szegediek ugyanis egy kemény mérkőzésen legyőzték a Győrt, megszakítva ezzel négy meccsből álló negatív szériájukat.

A Pető Zoltán–Vitsek Iván duó ötszettes csatában múlta felül a Lung-Kolonics kettőst, viszont a Varga Botond-Tepity Peró páros három játszmában veszítette el a másik páros mérkőzést. Egyéniben Vitsek mindhárom meccsét hozta, Lungot és Hőgyét is vesztett szett nélkül győzte le, majd Kostadinovic-csal szemben 0-2-ről sikerült fordítania és nyernie. Varga is legyőzte Hőgyét, viszont Kostadinovictól nem tudott játékot szerezni, Kovács-csal szemben pedig ugyan kapaszkodott, de a döntő szett a győri játékosé lett. Pető szintén döntő szettig ment Kovács ellenében, de ezt is behúzta a Rába-partiak játékosa, Kostadinovic-ot viszont 3-1-re verte. Tepity 3-0-ra verete Hőgyét, Lungot pedig négy játszmában győzte le, így a Floratom négy elveszített bajnokit követően újra bajnoki győzelemnek örülhetett.

A Floratom Szegedi AC-re legközelebb egy roppant fontos mérkőzés következik, hiszen a közvetlenül előtte álló Csákvár vendége lesz szombaton, a Tisza-partiak pedig ezzel a meccsel búcsúznak a 2022-es évtől.

Lukács Levente: – Végletekig kiélezett meccsen bravúrral hoztuk a három bajnoki pontot.

Floratom Szegedi AC–Győri Elektromos 8–6

Férfi asztalitenisz, Extraliga, 8. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Vitsek (3), Varga, Pető, Tepity (2) és a Pető-Vitsek páros.