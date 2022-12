A januári kézilabda-Eb-t követően ismét nemzetek közötti mérkőzéseknek adott otthont Szeged az év második hónapjában, miután a magyar U19-es labdarúgó-válogatott Bosznia-­Hercegovina ellen gyakorolt két meccs erejéig az elitkör előtt a Szent Gellért Fórumban – a sándorfalvi Gera Zalán gólt is jegyzett az első, 6–2-re megnyert meccsen. A hónap során az is eldőlt, hogy hosszas mizéria után mégis megrendezik a vizes világbajnokságot 2022-ben, és kiderült az is, hogy a Tiszavirág sportuszodában ví­­zilabda-mérkőzéseket rendeznek a vb keretein belül. Vári Attila, a magyar vízilabda-szövetségi akkor még regnáló elnöke elmondta, Szegeden rendezik majd a második legtöbb mérkőzést a világbajnokság vízilabdatornájából.

Az év egyik legszebb megyei sporteredménye is februárban született meg. Pekingben téli olimpiát rendeztek, amelyről egy nagyon szép bronzéremmel térhettek haza a szegediek. Jászapáti Petra és Kónya Zsófia tagja volt a rövidpályás gyors­korcsolyázók vegyesváltójának, amely Kína és Olaszország mögött harmadikként végzett a döntőben – hosszas videózás után kizárták Kanadát, így egy csodálatos érmet szereztek a szegedi sportolók Kínában, Kónya Zsófia ráadásul a születésnapján ünnepelhette karrierje legnagyobb sikerét.

Szintén februárban váltott edzőt a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata, amelynek irányítását Szilágyi Péter vette át Pellei Csabától.

NB I.-es labdarúgócsapat is járt Szegeden, a Mol Fehérvár 3–0-s sikerével búcsúztatta a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát a magyar kupából. A csapathoz télen érkezett Csoboth Kevin rögtön góllal debütált a tiszakécskei bajnokin.

Hosszabbítást követően, em­­­­lékezetes meccsen nyert a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata a Debrecen ellen.

Újabb bajnoki címet szerzett olimpiai bronzérmes súly­­lökőnk, Márton Anita: a szegedi klasszis karrierje 15. bajnoki címének örülhetett Nyíregyházán, viszont eredményével nem kvalifikálta magát a belgrádi fedettpályás világbajnokságra.

Sajnos februárban is búcsúztunk kiváló sportemberektől. Elhunyt ugyanis Héjja Antal hódmezővásárhelyi atlétaedző, Szalkai László, Hódmezővásárhely legendás ökölvívója, a Hódmezővásárhelyi Box Club alapítója, valamint Kocsis Imre egykori csongrádi labdarúgó és edző, akinek szinte teljes pályafutása Csongrádhoz köthető.



Jászapáti Petra és Kónya Zsófia olimpiai bronzérmesként térhetett haza Pekingből.

Fotó: Karnok csaba