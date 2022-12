– Minden úgy sikerült a karácsonnyal kapcsolatban, ahogy eltervezte?

– Igen, szerencsére. Általában a családdal telik az ünnepek előtti készülődés, és mivel a bővebb famíliában sokan vagyunk, így az ünnep alatt megpróbálunk összejönni, együtt lenni a sütés, főzés közben is. És hát persze az ajándékvásárlásnál előfordult, hogy az utolsó pillanatra maradt egy-két dolog.

– Kárpátaljáról, Nagybégányból származik, ott most milyen volt a karácsony?

– A háború miatt nagyon nehéz. Az áramszolgáltatás napi szinten maximum három-négy órában működik: délelőtt és délután is csak két-két órában elérhető. Eddig sem volt a legjobb, a legmesésebb az élet ott, de különösebb probléma nem volt, ám most sokkal kiszámíthatatlanabb minden. A szüleim Ukrajnában élnek, így nem igazán tudok hozzájuk menni, inkább ők jönnek majd a két ünnep között, így velük is tölthetek egy kis időt. Ha hazatérnék, meglenne az esélye annak, hogy bevonultatnak katonának, ezért inkább maradunk a mostani bázisunkon, a Székesfehérvár melletti Kincsesbányán, ahol a feleségem szülei élnek, amíg el nem kezdődik a felkészülés.

– Negyedik a csapat az NB II.-ben, hogyan értékelte ezt mint csapatkapitány-helyettes?

– Összességében nem lehet azt mondani rá, hogy rossz pozíció, amit elértünk az ősszel. Ha azt nézzük, hogy a második, feljutó hely négy pontra van, akkor végképp nem. Nyilván van hiányérzetem olyan meccsek miatt, mint például a Mosonmagyaróvár vagy a Nyíregyháza elleni, amikor hazai pályán hullajtottunk el értékes pontokat. Ám akadt olyan mérkőzés is, amikor bravúr volt a siker, ide tartozik a szombathelyi, a gyirmóti vagy a győri győzelem.

– Feljutásra esélyes csapat a Szeged-Csanád GA?

– Igen. Mindenkit ismerünk, és láttuk, bárki ellen képesek vagyunk nyerni, lásd a már említett Gyirmót-meccset. Számolni kell velünk, ám nem baj az, ha nem az élen vagyunk, hanem közvetlen a dobogósok mögött, hiszen innen lehet meglepetéscsapatként feljutni.

– Hat gólt szerzett, jelenleg ezzel házi gólkirály.

– Egyáltalán nem vagyok elégedett a mennyiséggel. Minden mérkőzésen megvoltak a lehetőségeim, de most ennyi jött össze. Így is szereztem fontos, győztes találatokat például Szombathelyen, Tiszakécskén, Kazincbarcikán, ám ha egy picit jobban koncentrálok, több is lehetne. Inkább csapatként működtünk együtt, és többen kivették a részüket a góltermésből.