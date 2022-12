Ugyan a legtöbb csapat már pihenőjét tölti, a Valdor Szentesre még vár egy kihívás, amely pénteken 19 órától a Dunaújvárost fogadja. A negyedik fordulóból pótolt mérkőzésen az eddig mind az öt bajnokiját megnyerő újvárosiak az elmúlt hétvégén a Bajnokok Ligája selejtezőjében legyőzték a holland ZVL 1886-ot, így bejutott a sorozat negyeddöntőjébe. Nagy bravúr lenne tehát a Kurca-partiaktól, ha sikerülne meglepni ellenfelüket péntek este.

Szombaton pedig mindkét megyei férfi élvonalbeli csapat is vízbe ugrik, méghozzá mindkét gárda egy fővárosi ellenféllel szemben játszik.

Időrendben előbb a Szegedi VE játszik, amely 17 órától a Ferencvárost fogadja a Tiszavirág sportuszodában. A friss magyar kupa-győztes zöld-fehérek a bajnokságban is menetelnek eddig, hat bajnokit követően veretlenek. A találkozó az OTP Bank-Pick Szeged bérletesei számára ingyen tekinthető meg. A drukkerek jótékony akcióban is részt vehetnek, hiszen egy támogatói jegy vásárlásával a Gift of Life, valamint Szentgyörgyi Albert Rotary Clubot kezdeményezését támogathatják, akik hátrányos helyzetű vízilabdás gyermekek megsegítésére fordítják a befolyt összeget.

A sereghajtó Metalcom Szentes szombaton 18 órától a Vasas ellen zárja az idei évet: az angyalföldiek szintén nem veszítettek még pontot az OB I. idei kiírásában.