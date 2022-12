Emil Kheri Imsgard 1998. március 6-án Hamarban látta meg a napvilágot.A norvég válogatott kapus a 2018–2019-es idényben az Elverumban mutatkozott be a Bajnokok Ligájában, előtte már többször is keretben volt. 197 centiméter magas, négyszeres norvég bajnok és kupagyőztes. Az idei szezonban lejátszott tíz mérkőzésen 70 védést mutatott be, ez 24 százalékos hatékonyság, és adott már négy gólpasszt is. Emil Kheri Imsgard Kent Robin Tönnesen és Alexander Blonz után a harmadik norvég játékosa lesz az OTP Bank-Pick Szegednek.