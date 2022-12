Leült a neki fenntartott helyre, majd várta, hogy elkezdődjön az a sajtótájékoztató, amely egyszerre nehéz, de egyszerre könnyű is. Az MVM Szegedi VE kajakosa, Kárász Anna (31) kereste a szavakat, majd amikor megtalálta, élete egyik legkomolyabb döntését közölte a média képviselőivel.

– Nehéz megszólalni, lehet, hogy kell pár másodperc, hogy sírás nélkül el tudjam mondani, mit szeretnék közölni… Napok óta küzdök a könnyeimmel, de főleg örömömben teszem mindezt. Rengeteg olyan emlék öntött el, amelyre büszke lehetek a pályafutásomban. És talán ezek után nem meglepő, amit közlök: ezennel befejezem a pályafutásomat, amelyet a helyzethez képest mégis nagy örömmel teszek. Sok minden történt a pályafutásomban, de most már el tudom engedni a versenyzést, és azt érzem, már nem tudnék a rajtvonalhoz hajózni. De maradok a sportágnál, és szeretnék hasznos tagja lenni a közösségnek, amelynek szeretnék átadni mindent, amit a hosszú és rögös évek során magamba szívtam. Látom a fiatalokat a vízitelepen, mennyire lelkesek, motiváltak, én pedig azért leszek ott, hogy segítsek nekik. Sokkal tartozom Kovács Lászlónak, aki nem csak az edzőm, hanem a nagypapám is volt, aki apai szeretettel fordult hozzám, és amely nagyon sokat jelentett. És a klubnak is hálával tartozom, amely 12 éven át mögöttem állt. Nem tettek nagy terhet rám, sokkal inkább biztattak. Nem baj, csináld a dolgod, itt vagyunk mögötted, azért vagyunk, hogy elérd a sikereidet – szólt mindig a biztató szó tőlük, főleg Petrovics Kálmántól és Sík Mártontól, akik akkor is ott voltak, amikor megszűnt a motiváció, és odaléptek, amikor kellett. Hatalmas és hosszú csapatmunka volt, amit tavaly elértem az olimpiai aranyéremmel. Rengeteg kapcsolatot és emberi értéket kaptam, amely nem múlik el, hanem elkísér. Szegeden sportolónak lenni nagyon nagy kiváltság, köszönöm, hogy megélhettem – nyilatkozta a tavaly Tokióban K4 500 méteren aranyérmes Kárász Anna.

Kárász edzője, Kovács László így vélekedett kedves tanítványa bejelentése után: – Amikor Anna Szegedre érkezett, akkor még Janics Natasával küzdöttem, de aztán eltanult mindent. Örülök, hogy köztünk marad, és példát mutat majd a fiataljainknak.

A klub nevében Petrovics Kálmán ügyvezető igazgató a következőket mondta: – Anna megtestesíti a szlogenünket, hiszen általa is bajnokot neveltünk. De a bajnok alatt nem csak ezt értjük, hanem azt a személyt, aki képes feldolgozni a siket és kudarcot akár az életben is. A pályafutás mellett elvégezte az egyetemet, ez is példaértékű. Az eredményességi hullámvasútjában is voltak mély hullámvölgyek, de volt akarata felállni.

A szövetségi kapitány, Hüttner Csaba is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

– Köszönöm, hogy itt voltál köztünk, nekünk. Akkor lettem utánpótlás kapitány, amikor ő az ifjúsági keretben elkezdte a szereplését. Igazi példakép mindenkinek, aki csupaszív volt mindenhol és minden körülmények között. Minden helyzetből fel tudott állni, olyan dolgokat kellett feldolgoznia, amely nem mindenkinek sikerülhet – mondta egykori szegedi kenus.