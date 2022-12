Egymás után másodszor lett az év legjobbja a Magyar Tekeszövetségnél a Zengő Alföld Szegedi TE világbajnoka, Zapletán Zsombor, aki 2021 után 2022-ben is kiérdemelte a díjat.

– Őszintén mondom, nem lepett meg, hogy engem választottak. Aki régóta ebben a sportágban él, az tudja, melyek azok a szempontok, amelyek alapján jó eséllyel megkaphatja a megtisztelő címet – mondta Zapletán.

A kiválóság nem unatkozott idén sem.

– Nem szubjektív, hanem objektív szempontok játszottak szerepet a legjobb kijelölésében. Az egyéni világbajnokságon sprintben elért második és az összetettben megszerzett hetedik hely egyaránt sokat jelentett a pontozásos rendszerben, majd az egyéni országos bajnokságon a napi egyéni 2. és az összetett 1. pozíció szintén komoly jelentőséggel bírt. Csapatban a szuperligában másodikok lettünk a Zengő Alfölddel, az Európa-kupában szintén ezüstérmet vehettünk át, majd a Bajnokok Ligájában bejutottunk a legjobb nyolc közé. Most minden a helyére került, de szerintem megvédeni nehezebb volt ezt a címet, mint először megszerezni – sorolta az elért eredményeit Zapletán Zsombor.

Ahogy már a tekés említette, a szegedi alakulat kiváló eredményekkel zárta le az esztendőt.

– A bajnokságban kilenc meccsből kilencet megnyertünk az ősszel, míg tavasszal majd három igazán rázós meccs vár ránk: megyünk a Zalaegerszeghez, amely már kétszer kikapott, jön hozzánk a Kaposvár, illetve a legutolsó bajnokin utazunk Répcelakra. Elvileg még egy vereség is belefér ebben a sorozatba, de természetesen amelyiket lehet, azt a meccset meg kell nyerni. A BL-ben az osztrák bajnok Orth lesz az ellenfelünk, a sorsolás alapján igazi arany középút a rivális, hiszen kaphattunk volna nehezebb ellenfelet is, mint például a német Zerbst vagy az olasz Neumarkt, de lehetett volna könnyebb is az utunk. Nem panaszkodom, és bennem igazi revánsvágy dolgozik, hiszen az Orthban szerepel Zatschkowitsch és Temistokle, akikkel szemben legutóbb egyaránt alulmaradtam – jegyezte meg végül Zapletán.