Több mint harminc fok, szikrázó napsütés, bulik és nyaralás. Ez Brazília a karácsonyi időszakban, a Vidux-Szegedi RSE brazil légiósa, Davi Pozzobon viszont már két éve egész más körülmények között tölti az ünnepeket, hiszen párjával, a szegedi klubnál fotósként dolgozó Kocsis Alízzal Szegeden tölti a karácsonyt, hazánkban pedig nem éppen ez az időjárás a jellemző az ünnepek alatt.

– Davi tavaly életében először látott havat. Télikabátot, sálat kellett vennünk neki – kezdte Alíz, majd Davi azért megjegyezte, a mínusz fokok nem voltak ismeretlenek számára, de ahogy a nap felkel, a hőmérséklet is melegszik hazájában a hidegebb napokon.



– Ez az időszak nálunk a nyaralásokról szól, a legtöbb ember ilyenkor elutazik, hiszen nagyszerű idő van. Megvannak a magunk karácsonyi szokásai, de mivel nyárról beszélünk, ezek kicsit mások, mint Magyarországon. Nagyon tetszenek a fények, ahogy feldíszítik Szegedet, és a karácsonyi vásár is fantasztikus! Brazíliá­ban most koncertek, különböző partik várják az embereket. Az egész ünnepi időszak már egy hónappal korábban elkezdődik, a boltok reggel korábban nyitnak, és egészen estig vannak nyitva – mesélte Davi Pozzobon.

– Tavaly Balatonfüreden voltunk karácsonykor. Nincs sok szabadidőnk, hiszen edzéseink vannak, de meglátogatjuk Alíz családját, és teszünk egy nagy sétát a városban. Szeretek videó­kat készíteni, ezek egy kicsit a brazil ismerőseimnek is szólnak, hiszen sokan kérdezik, milyen Európa. Szóval, feltöltöm az akkumulátorokat, és készítek pár videót, iszunk egy teát és eszünk egy kürtőskalácsot, azt nagyon megszerettem – mondta a brazil röplabdázó a karácsonyi programokról.



Nem csupán az időjárásban van a lényeges különbség, Da­­vi ugyanis kitért rá, neki az adventi időszak is új volt, adventi koszorút sem szoktak gyújtani a brazilok. Ahogyan a Mikulás is újdonság volt számára, hiszen náluk december 5-én nem kell cipőt tisztítani, és nem is kerül semmi a lábbelikbe másnap reggelre. Az, hogy ki viselkedett jól, viszont szintén lényeges kérdés, de ez csak december 24-én kerül előtérbe, amikor is a jó gyerekek megkapják az ajándékot a Papa Noeltől, azaz a Télapótól, aki ugyanúgy éjjel, a kéményen át érkezik meg a lakásba.



Alíznak nincs nehéz dolga a konyhában, hiszen a magyar és a brazil ételek egészen hasonlóak egymáshoz – az adagokban viszont mutatkozott egy kis eltérés.

– Ahonnan Davi származik, ott egészen hasonló ételeket esznek, például ismeri a pacalt. Rengeteg amerikai ha­gyományt követnek, például ugyanúgy pulykát esznek. Ami különbség, hogy náluk csak egy nap, ami tényleg a karácsonyról szól, nálunk ez minimum három. Davi számára az volt a legmeglepőbb, hogy mennyit tudunk enni egy alkalommal. Amikor összejöttünk, sokszor voltunk étteremben, hogy megismerje a magyar ételeket, és minden alkalommal meglepődött, mert úgy érezte, mintha négy személyre hoztak volna ételt – mondta Alíz.



Ami viszont az édességeket illeti, nemzeti desszertnek számít Brazíliában a brigadeiro, ami az ünnepi asztalról sem hiányozhat. A kis csokibonbonok nem nehéz recept alapján készülnek, sűrített tej, kakaópor, vaj és tortadara kell csupán hozzá, mégsem olyan egyszerű elkészíteni hazánkban.

– Megpróbáltunk brigadeirót készíteni, de nem lehet olyan alapanyagokat találni. Egy tubusos, régi fajta sűrített tejet keresnénk, nem üvegeset, mert abban nincs cukor. A brigadeiro lényege az lenne, hogy cukrot nem teszünk bele, hanem a sűrített tej cukortartalmával lesz sűrű, kakaós massza. Eddig még nem találtuk meg azt a sűrített tejet, aminek elég lenne a cukortartalma. Számtalanszor kimentünk a Mars téri piacra is, mert Davi azt mondja, más íze van a húsnak itt, mint Brazíliában, de olyat ott sem kapunk – mesélte Alíz.

Ami pedig az ajándékokat illeti, a pár egymást egy közös úttal lepi majd meg, amelyet a röplabdaszezon befejeztével ejtenének meg, így a tervek szerint jövőre közösen eljuthatnának Davi hazájába, Brazíliába.



Az SZRSE brazil röplabdázója megtalálta a szerelmet Szegeden.



Kocsis Alíz és Davi Pozzobon közös ünneplésében kultúrák találkoznak egymással.

Fotók: török jános