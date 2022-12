Az óesztendő utolsó bajnokiját játszotta tegnap este a Valdor Szentes női vízilabdacsapata, amely a 4. fordulóból elhalasztott meccsen a Dunaújvárost fogadta.

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutott, a honi pontvadászatot eddig pontveszteség nélkül abszolváló vendégek gyorsan megmutatták, hogy koncentráltak maradtak még az év végére. Ugyan a szentesiek előtt adódott a meccs első két helyzete, de a vezetést a vendégek szerezték meg. Öt dunaújvárosi gólt követően sikerült a szépítés, amikor Varga Viktória váltott gólra egy emberelőnyt, 1–5. A második negyedben sokáig jól tartotta magát a Kurca-parti csapat, a játékrész utolsó percéig egálra állt, ám ekkor a Dunaújváros két gyors góllal ezt a negyedet is elvitte, és 7–1-re vezetett a nagyszünetben.

A vendégek magabiztos vezetésük tudatában sem vettek vissza, és kíméletlenül kihasználták az emberelőnyös helyzeteiket. A harmadik negyedben a tízgólos különbséget is kialakította a Dunaújváros, amely az utolsó negyedet alaposan megnyomta, és hatszor is betalált a záró játékrészben. Végül 17–6-ra nyert a Fejér megyei gárda, a szentesieknek ugyan fellángolásaik akadtak, de a Dunaújváros igazolta, hogy nem véletlen jutott be a BL legjobb nyolc csapata közé.

Ezzel a női vízilabda OB I. küzdelmei erre az évre véget értek, a Valdor Szentes legközelebb január 21-én ugrik medencébe, amikor is megyei rangadót vív majd a Szeged otthonában.

Valdor Szentes–Dunaújváros 4–17 (0–4, 1–3, 2–4 , 1–6)

Női vízilabda OB I., 4. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József sportuszoda. Vezette: Csizmadia, Vályi.

Valdor Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 1, Hevesi 1, Dankina, Bonca 1/1, Kövér-Kis 1, Tóth F. Csere: Mácsai, Boldizsár, Bicskei, Tyukász, Samsonova, Dobos. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Dunaújváros: Maczkó – Kardos D., Dobi 3, Mahieu, Szabó N. 3, Garda 4/1, Sümegi 2. Csere: Kardos L., Horváth B. 2, Mucsy 1, Somogyvári, Pál 1, Erdélyi 1. Vezetőedző: Mihók Attila.

Emberelőny: 11/2, ill. 9/7.

Ötméteres: 1/1, ill. 2/1.