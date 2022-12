Szlovéniai edzőtáborban, ám nem Roglán, hanem Kranjska Gorán készült az új szezonra a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata.

Vereséggel rajtolt az NB II.-es labdarúgó-bajnokságban a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, miután az első fordulóban 2–1-es vereséget szenvedett az MTK Budapest otthonában.

Bejelentették, hogy az osztrák LASK Linz csapatában folytatja pályafutását Kecskés Ákos: a hódmezővásárhelyi védő az orosz Nyizsnyij Novgorodból igazolt Ausztriába, ahol 2026-ig szóló szerződést írt alá.

Világbajnoki címet szerzett Kanadában az MVM Szeged sportolója, Nádas Bence, aki Kopasz Bálinttal alkotott párosával a K2 500 méteres számban nyert aranyérmet a kanadai kajak-kenu vb-n. Ugyanezen az eseményen a szintén szegedi Nagy Bianka három bronzérmet is szerzett, ahogy a parakajakosok között Varga Katalin is egy bronz­éremmel térhetett haza. Nem sokkal később már a müncheni Eb-n volt jelenésük az MVM Szeged sportolóinak, ahol Nádas Bence újabb aranyérmet szerzett, akárcsak Nagy Bianka, aki még egy ezüst­érmet is hozzátett az Eb-címhez, Varga Katalin pedig egy újabb bronz­érmet nyert Németországban.

Harmadik lett a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként Pádár Nikolett, a Haász SZUE úszója, így bronzérmes lett a római úszó-Európa-bajnokságon. A nyílt vízi úszók Eb-futamai közül a 25 km-es távon nem sikerült eredményt hirdetni, miután óriási vihar közepette rendezték meg a futamot, Vas Luca is kénytelen volt feladni a versenyzést. Olasz Anna második lett a 6 km-es váltóval.

Vereséggel kezdte a női labdarúgó NB I. szezonját a KÉSZ-St. Mihály Szeged, mely a címvédő Ferencváros otthonában szenvedett 7–0-s vereséget.

Megnyerte az ifjúsági vízilabda-világbajnokságot a magyar válogatott, amelynek tagja volt a szegedi Leinweber Olivér is.

A rossz időjárási viszonyok miatt nem tudott elutazni Né­metországba a Pick Szeged, így elmaradt a csapat két edzőmeccse.