– Megkönnyebbülés, hogy nem kell már vízbe ugrani, de az öltözői hangulat azért hiányzik. Mondom ezt úgy, hogy nem szakadtam el a csapattól, de más játékosként bemenni az öltözőbe – jegyezte meg a Délmagyarország érdeklődésére a karácsonyi készülődés közepette Somogyi Balázs, a Metalcom Szentes korábbi vízilabdázója, jelenleg a klub fiú gyermekcsapatának edzője, valamint a felnőtt OB I.-es csapat ideiglenes másodedzője.

Jó időben hazaérni

Úgy fogalmazott, bár az öltözői légkör hiányzik neki, visszavonulásának azért pozitív oldala is akadt bőven. – Jó érzés, hogy időben hazaérek, együtt vacsorázhatom a családommal, és még egy kis játékra, vagy éppen meseolvasásra is jut időnk a gyerekekkel – tette hozzá.

Most viszont az adventi időszak utolsó pillanataiban, a karácsonyi készülődés kellősközepén Somogyi Balázséknál is az ünnepi hangulat került főszerepbe beszélgetésünk során.

– Nagyjából egy hete minden a karácsony körül forog nálunk. Laura és Levente már számolják vissza a napokat, izgatottan várják, hogy vajon mit hoz nekik a Jézuska. A fadíszítést már közösen csináljuk négyen, de csak néhány nappal az ünnepek előtt állítjuk fel – avatott be a részletekbe.

Szeretteik körében

Bár az utazással járó rokonlátogatásról idén lemondtak Somogyiék, programokban így sem lesz hiány. Ma a nagyszülőknél ebédelnek, illetve vacsoráznak hagyományosan, ahol az ajándékozás sem marad el természetesen. A hamarosan kilencéves Laura, és a hatéves Levente izgalma még szenteste sem ér véget, hiszen otthon karácsony első napján fejeződik be a meglepetések sorozata.

Mézeskalács készítés a nagymamával, fadíszítés együtt. A család számára különleges díszgömbökből nincs hiány, ezek közül talán az egyik legkülönlegesebbek, amelyen Balázs, valamint a gyerekek és felesége, Melinda neve olvasható. Ezek sosem hiányozhatnak a fáról.

– Ez az ünnep mindig arról szól, hogy együtt vagyunk a szeretteinkkel. A szüleimnél ebédelünk, majd Melinda szüleinél vacsorázunk, huszonötödikén pedig otthon vagyunk, huszonhatodikán pedig ezúttal a gyermekeink keresztszüleit várjuk vendégségbe. Nem hiányozhat az asztalról a halászlé vagy éppen a máj, de a finom sütemények sem. Az anyukám által sütött keksztekercs már a fiam kedvence is, a kislányom viszont abszolút nem lett édesszájú. Ez lesz az első olyan karácsony, amikor nem kell azon aggódnom, hogy az ünnep után vajon hogy fogom érezni magam a medencében edzésen. Persze ettől még odafigyelek magamra, de azért lazul magamon a póráz – mesélte nevetve.

Nincs olyan karácsony, ami valami miatt ne lenne különleges. Ezt az érzést pedig az emlékek okozzák. Somogyiéknál Laura és Levente a fehér ünnepben bízik, nem ok nélkül.

Szánkóznának

– Ha jól emlékszem, három éve vettünk egy szánkót, de szinte még nullkilométeres. Tavaly próbáltuk ki picit, így megígértem a gyerekeknek, a téli szünetben mindenképpen elmegyünk valahova szánkózni. A legjobb lenne, ha Szentest is beborítaná a hó, pláne szenteste. Erre viszont kevés az esély, azt viszont azért remélem, nem kell Mátráig mennünk majd szánkózni – jegyezte meg mosolyogva.

Ami pedig Somogyi Balázs évértékelését illeti, úgy fogalmazott, 2022 második fele nagyon kaotikus lett.

– Sajnos a sérülések miatt a gyerekcsapatom nem úgy állt ki a mérkőzésekre, ahogy szerettük volna. Megtiszteltetésként éltem meg, hogy ideiglenesen az OB I.-es csapat másodedzője lehettem. Amikor Vörös Viktor felhívott, egyértelmű volt, hogy segítek, neki bármikor, bármiben. Úgy gondolok majd erre az esztendőre vissza, hogy voltak benne szép dolgok, de azért lesznek szebb éveink is. Covid, háború és minden más, boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek, és azt, hogy 2023-ban minden a tervei szerint alakuljon – zárta beszélgetésünket Somogyi Balázs.