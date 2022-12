Nincs sok idő a sajnálkozásra – ezt emelte ki a pénteki, Szolnok elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón is Simándi Árpád, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője. Csapata ugyanis holnap 18 órától már ismét bajnokin lép pályára az újszegedi sportcsarnokban, az ellenfél pedig a tavalyi bajnoki ezüstérmes, a Körmend lesz.Az a Körmend, amely szombaton meglepően sima vereséget szenvedett a Debrecen otthonában. A 90–72-es végeredménnyel zárult meccset követően a körmendieket eddig irányító Antonisz Konsztantinidesz vezetőedző felajánlotta a lemondását, amelyet a klub vezetése el is fogadott. Szerdán így már az utódja, Kocsis Tamás irányítja a Körmendet, amely eddig nyolc bajnokijából ötöt nyert meg, és hármat veszített el. A vasi csapat a FIBA Europe Cup csoportkörében is szerepelt idén, ahol mind a hat csoportmérkőzését elveszítette.

A Szolnok ellen ugyan akadtak jó pillanatai a Szedeáknak, de a kulcspillanatokban rendre hibázott a csapat, a Szolnok pe­­dig olyan hárompontosokat értékesített, amely mentálisan is nagyon sokat jelentett a pénteki meccs kimenetelét illetően. Sokkal könnyebb dolga várhatóan a Körmend ellen sem lesz Bognár Kristóféknak, de a középmezőnyhöz való felzárkózás ér­­dekében hazai pályán kimondottan fontos lenne a győzelem. Ehhez persze jobb játék is kell, mert a Szolnok ellen ismét gondjai voltak az eladott labdákkal a Szedeáknak, amely 16 támadását is labdaeladással zárta, nem mellesleg pedig csak öt gól- passzt osztott ki – ilyen mutatókkal még az idényben gyengébb formát mutató Körmend ellen is nehéz lesz a győzelem.

Vasi hét vár egyébként a Na­turtexre, amely négy nap alatt a tavalyi bajnoki döntő két résztvevőjével találkozik. A szerdai meccset követően szombaton ugyanis a Falco vendégei lesznek a Tisza-partiak.