Nincs megállás a férfi kosárlabda NB I./A csoportjában: a karácsonyi ünnepeket követően ugyanis még az óesztendő vége előtt fordulót rendeznek, a Naturtex-SZTE-Szedeák pénteken 18 órától a Zalaegerszeget fogadja.

– Nagyon szeretem a töltött káposztát és csülköt is, a bejgliért viszont annyira nem vagyok oda. A mákot nem szeretem, így marad a diós, de gondolnak rám a családban, elég sok fajta finomság, sütemény van az asztalon. A családi környezetben fel lehet töltődni, ez nálam is meghozta a kellő hatást, ki tudtam én is kapcsolódni, de néha azért előjöttek a kellemetlen kérdések, hiszen nem szerepelünk jól, de elsősorban a feltöltődésről szólt ez a pár nap – nyilatkozta Bognár Kristóf, a Naturtex-SZTE-Szedeák erőcsatára.

Az ünnepi hangulat után azonban hamar visszatértek a felkészüléshez a kosarasok, hiszen pénteken 18 órától már a Zalaegerszeg ellen játszik hazai bajnokit a Szedeák – méghozzá immáron a Pick Aréna Ludányi Márton sportcsarnokában. Az újszegedi sportcsarnok bezárása után ugyanis immáron a Felső Tisza-parti létesítményben készül a Naturtex.

Az alapszakasz első felét két győzelemmel és 11 vereséggel zárta a Szedeák, amely több olyan meccset is játszott, amelyet a végjátékban veszített el – ilyen volt többek között a szezonnyitó zalai fellépés is, ahol 89–84-re kaptak ki a Tisza-partiak úgy, hogy az utolsó fél percben dőlt el a meccs.

– Ott vannak még a fejekben azok a szoros meccsek. Borzasztó a mérlegünk, lelkileg pedig megterhelő ez a szituáció. Az alapszakasz felénél járunk, de úgy gondolom, valamit még ki lehet hozni ebből a szezonból. Ha csak azok a szoros végjátékok a javunkra dőlnek el, amelyeket elveszítettünk az odavágók során, azzal már elégedett leszek – mondta a folytatásról a szegediek erőcsatára.

A Pick Aréna Ludányi Márton sportcsarnokában a pénztár meccskezdés előtt egy órával nyit, és csak készpénzzel lehet majd fizetni.