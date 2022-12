Két légiósa, Milics Sztarovlah és Tyler Roberson nélkül fogadta a Zalaegerszeget a Naturtex-­SZTE-Szedeák – immáron a Pick Aréna Ludányi Márton sportcsarnokában, a drukkerek remek hangulatot teremtettek az új helyszínen is. Washington tempója nyitotta a meccset, ezt követően viszont a vendégek irányították a játékot. Kovács, majd Washington dobásaival ugyan utolérte ellenfelét a Szedeák, de a zalaiak nagyon vigyáztak a labdára az első félidőben, csupán háromszor adták el azt. A félidőt éppen egy eladott labda zárta, Washington passzát lefülelték, és még Osztojics be is tudta fejezni, így ezzel alakult ki először két számjegyű különbség, 36-46.A harmadik negyedben amikor igazán közel kerülhetett volna a ZTE-hez a Szedeák, rendre jött egy hiba, így továbbra is tízpontos hátrányban voltak a szegediek. Filipovics pontjaival ugyan benézett tízen belülre a Naturtex, de Zsíros négy pontjával ismét kezdődhetett elölről a felzárkózás.

Filipovics lépett elő a negyedik negyed elején is, közel járt a dupla duplához is a magas­ember, amikor újabb kosara után hét pontra jött fel a Szedeák. 58-65 után azonban jött a korábbi szegedi, Keller Iván, és két hármasával csillapította a kedélyeket. O’Reilly ziccere után 12 ponttal ment a ZTE, amikor időt kért Simándi Árpád.

A zalaiak amerikaija bedobott egy triplát, amihez Keller is csatlakozott, közel 50%-kal dobott kintről a vendégcsapat, így bő három perccel a vége előtt már 16 pontos hátrányban volt a Szedeák. Innen már nem jöttek vissza Kerpel-Fronius Balázsék, így zsinórban hetedik mérkőzésüket is elveszítették, és vereséggel zárták a 2022-es évet.