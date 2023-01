A meccs 51. minutumában szerezte meg a vezetést a szerb Kolubara a Honvéd ellen, majd a 61. percben félbeszakadt a mérkőzés. Ekkor ugyanis egy védés után kipattanó labdára Zsótér Donát a szerb csapat védőjével egyszerre ugrott fel, majd a kisteleki futballista elterült a földön.

– Ekkor Brandon Domingues lövését ütötte ki Popovic kapus, a labdára pedig egyszerre ugrott Zsótér Donát és Radovanovic: a játékosunk fölé fejelt, a ütközött a védővel, s a földre zuhant. Az érkező társak és a Kolubara futballistái is azonnal jelezték, hogy baj van és siessen be a pályára az egészségügyi stáb a földön maradó játékoshoz. Zsótér Donátot előbb a pályán látták el (sérülése miatt félbe is szakadt a mérkőzés), majd játékosunkat mentő szállította a helyi kórházba. A legfontosabb hír, hogy Zsótér Donát eszméleténél van, megfelelő orvosi ellátásban részesül – áll a kispesti klub tudósításában.

Frissítés: Jó hírről számolt be a Honvéd közösségi média-oldalán. Azt írják, hogy Zsótér kórházba szállítását követően elvégezték az ilyenkor szükséges vizsgálatokat (többek között koponya CT-t is), amelyek megállapították, hogy a játékosnak szerencsére nincs komoly baja. A ma éjszakát elővigyázatosságból még a kórházban tölti, szerdán pedig hazautazhat Budapestre