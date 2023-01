A 28 éves Prosser Dániel a Budapest Honvédnál, a Magyar Futball Akadémián nevelkedett. A mindkét szélen bevethető támadó Kispesten lett NB I-es labdarúgó 2013-ban, majd a Puskás Akadémiában, Sepsiszentgyörgyön, Diósgyőrben és az MTK-nál játszott – olvasható a klub hivatalos honlapján. Legutóbb Dániában, a SönderjyskE labdarúgója volt, itt az első mérkőzésén góllal mutatkozott be. A Szeged-Csanád GA új játékosa 2017-ben tagja volt a Marco Rossival bajnokságot nyert Honvédnak.

– Motiváltan érkezem Szegedre egy sokra hivatott csapathoz. Informálódtam, mielőtt aláírtam a szerződésemet, és nagyon jó dolgokat hallottam a klubról. Azt is tudom, hogy Szegeden remek körülmények között készülhetünk majd. A tabella első felében vagyunk, a feljutásért küzdhetünk, a céljaink eléréséhez remélem az én góljaim is segítenek majd. Bár az elmúlt félévben nem volt csapatom, de egyénileg, edző segítségével folyamatosan edzésben voltam, fizikálisan és mentálisan sokat készültem. Jó állapotban vagyok, és ezt szeretném mielőbb bebizonyítani a pályán is – mondta a szerződés aláírása után a klub honlapján Prosser, aki már csatlakozott is az Antalyában edzőtáborozó csapat.