Döntetlennel mutatkozott be hazai plyán a női labdarúgó NB I.-ben a KÉSZ-St. Mihály Szeged: a Tisza-partiak bár 2–0-ra is vezettek a Haladás ellen, végül egy ponttal meg kellett elégedniük a Szent Gellért Fórumban lejátszott meccsen.

A legvégéig nyílt találkozót játszott, de elveszítette a 2022-23-as idény első mérkőzését a férfi kosárlabda NB I./A csoportban a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely 89–84-re kapott ki az október eleji rajton a ZTE vendégeként. A hónap végén az is eldőlt, hogy az újszegedi sportcsarnok bezárása miatt a Pick Aréna Ludányi Márton sportcsarnokában játszik a csapat.

Elkezdődött a férfi vízilabda OB I. is, az első fordulóban a Szegedi VE 10–10-es döntetlent játszott a Kaposvárral, míg a Szentes egy Pécs elleni hazai vereséggel (6–12) nyitott. Nem sokkal később a hölgyek élvonalbeli küzdelme is elrajtolt, de a Szentes és a Szeged is vereséggel kezdte az idényt.

A negyedik meccsét is elveszítette a Pick Szeged férfi kézilabda-csapata a Bajnokok Ligájában, miután a dán Aalborg is nyerni tudott a Pick Arénában. A hónap második felében a Veszprém nyerte a két csapat szuperrangadóját, majd zárásként az Elverum ellen már megszerezte az első sikerét a BL-ben a Pick.

Kikapott a horvát Zapresic-tól, így a második helyen zárt a 23. férfi tekecsapat Európa-kupában a Zengő Alföld Szegedi TE.

Ismét megyei győztese lett az országos tizenegyesrúgó-bajnokságnak: Heredea Máté sikere után ugyanis 2022-ben a mórahalmi Kiss Márkó bizonyult az ország legjobb büntetőlövőjének, miután egy megyei házidöntőben legyőzte a szegedi Zsédely Zsombort.

Ismét profi meccsen volt érdekelt a szegedi Kis Máté, aki a harmadik menet vége előtt technikai kiütéssel győzött az egyiptomi Nabil Zaky ellen, így 23. meccsén a 20. győzelmét aratta.

Októberben elhunyt a szentesi vízilabda történetének legjobb, válogatott kapusa, mindenki "Gyuri bácsija", Horváth György.