Érthető módon a keret rotálása mellett döntött a szentesiek trénere, így a csapatkapitány Fülöp Bencét be sem írta a meccskeretbe, míg a kapuban az eddig kevesebb lehetőséget kapó Kovács Barnabásnak adott lehetőséget ezúttal a válogatott kerettag Kardos Gergellyel szemben.

Érdekes pikantériát adott a mérkőzésnek, hogy testvérek feszültek egymásnak, mivel a hazaiaknál Vismeg Zsombor, a vendégeknél pedig Vismeg Botond volt ott a vízben.

Elkerülte az első negyedben a tiszaligeti vízilabda arénát a gólzápor, ugyanis mindössze egy gólt született a hazaiak révén éppen a már említett Vismeg Zsombornak köszönhetően. Komlósi elégedett lehetett a szentesi védelemmel, amely remekül zárt, kevés lövést engedett meg a szolnoki támadóknak.

A második negyed közepén 3–1-nél örülhetett először gólnak a szentesi csapat, miután egy megúszásból a saját nevelésű, jó lövő hírében álló Hegedűs Bence talált be. Ezután még két emberelőnyt értékesítettek a hazaiak, így a nagyszünetben 5–1 állt az eredményjelzőn.

A második félidő pozitívumaként továbbra sem esett szét a Kurca-partiak védekezése. Bár a pontszerzés egyre távolabb került Gusarovéktól, a Szentesnek rendre sikerült jó játékokat bemutatni védekezésben és támadásban is. A két találattal elvesztett harmadik negyedben sem nyílt ki az olló a két csapat között, hiszen 3–3-mal zárult az utolsó nyolc perc, a meccs pedig 12–6-os szolnoki győzelemmel.

Komlósi Péter: – Tudtuk, hogy egy jó csapat lesz az ellenfelünk. Éppen ezért azt kértem a játékosaimtól, hogy próbáljanak meg végig koncentrálni és ne figyeljék az eredményt. Összességében elégedett vagyok a játékunkkal. Felvettük a Szolnok által diktált ritmust. Kovács Barnabás jól védett a kapunkban, de a zónavédekezésünk is jól mozgott. Támadásban a szoros emberfogás miatt nehezen kerültünk közel a hazai kapuhoz. Ezt csak egy jó csapat ellen lehet gyakorolni, amire most volt is lehetőségünk. Remélem, hogy sokat tudunk ebből a mérkőzésből tanulni.

Szolnok–Metalcom Szentes 12–6 (1–0, 4–1, 4–2, 3–3)

Férfi vízilabda OB I., 9. forduló. Szolnok. Vezette: Tóth S., Fodor.

Szolnok: Bányai – Szeghalmi 1, Jansik D. 1, Kovács G. 2, Vismeg Zs. 4, Pásztor, Teleki. Csere: Belényesi, Schmölcz 1, Pető, Ágh 1, Vámosi 2, Cseh. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Metalcom Szentes: Kovács B. – Pethe, Mátyók, Bozó 2, Hegedűs 1, Gusarov 1, Hajdú 1. Csere: Tapasztó 1, Chilkó, Kürti-Szabó M., Vismeg B. Vezetőedző: Komlósi Péter.

Gól – emberelőnyből: 9/6, ill. 7/2.

Ötméteresből: -, ill. 1/1.

Kipontozódott: Vismeg Zs.