Nagyszerűen kezdte a Kecskemét elleni idegenbeli bajnokit a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelyben még nem mutatkozhatott be a héten igazolt amerikai légiós, Kassim Nicholson.

A sérüléséből visszatérő center, Tyler Roberson viszont megadta az alaphangot, majd Person triplájával hamar tízpontos előnyt alakított ki a szegedi csapat 14–4-nél. A folytatásban is remekelt támadásban a Szedeák, amely azt is megengedhette, hogy pihentesse elsőszámú irányítóját, Washingtont – a cserék is alaposan hozzá tudtak tenni a meccshez, Polányi és Balogh is pontokat szerzett. Roberson viszont tarthatatlan volt, a center már a 15. percre elérte a húsz pontot, miközben hat alkalommal is szabálytalankodtak ellen. Person faulttal együtt süllyesztett el egy hármast, 40–23-ra vezetett ekkor a Szedeák. A félidő az ötvenet is túllépte a 73%-al dobó szegedi csapat, amely 15 ponttal vezetett a nagyszünetben.

A második félidőt is két tripla nyitotta szegedi oldalon, előbb Person, majd Bognár pörkölt be egyet kintről, a húszat is súrolta ekkor a szegedi előny, 43–62. Egy 7–0-ás szériával közelített a Kecskemét, de ezt Bognár zárta le egy szép akció után. Nem a védekezésről szóltak ezek a percek, három és fél perccel a negyed vége előtt Boriszov támadólepattanó utáni közelijét követően kért időt Simándi Árpád, amikor 69–57-re vezetett a Naturtex. Wittmann hármasával hét pontra olvadt a szegedi előny, de egy labdaszerzés után Kerpel-Froniust hozta ziccerbe Washington, 62–71, majd az irányító maga is bedobott egy tempót, így újra kétszámjegyű volt a különbség, 73–62-es szegedi előnyről jöhetett az utolsó negyed.

Több mint öt percen át nem szerzett azonban pontot a Szedeák, a triplákkal operáló Kecskemét pedig előbb kiegyenlített, majd Dramicsanin tempójával a vezetést is átvette. Roberson törte meg a szegedi gólcsendet, majd Bognár faulttal együtt szerzett egy elképesztően fontos hármast: sokatmondó jelenet volt, ahogy a szegediek nyolcasa az öklét rázta a földön fekve. Bognár bedobta a büntetőt is, 79–75-re vezetett a Naturtex, de volt még négy perc.

Washington is betalált távolról, 82–78-as szegedi előnynél jött a KTE időkérése. Person, majd Karahodzsics különcsatája után maradt a négy pontos szegedi vezetés, mikor 44 másodperc volt az órán, 88–84-re vezetettek ekkor a Tisza-partiak. 86–88-nál egy remek védekezés után lejárt a kecskeméti támadóidő, majd Roberson ugyan kihagyta mindkét büntetőjét, de Marques-Townes is elrontotta a ziccert. Washington viszont pontos volt a vonalról, 90–86, és négy másodperc maradt az órán – innen pedig már nem rontott a Szedeák, amely hét elveszített meccs után szerzett újra győzelmet!

Simándi Árpád: – Boldog vagyok, hogy sikerült végre nyernünk. Hosszú negatív szériában voltunk, mint egy falat kenyér, úgy kellett nekünk ez a győzelem. Az első félidőben tökéletesen játszottunk, majd volt egy hullámvölgyünk, de ez nem fontos, mert a győzelem mindennél többet ér. Boldog vagyok, hogy ennyi szegedi szurkoló eljött a meccsünkre, remélem, ez a győzelem lökést ad a későbbiekben.

Kecskemét–Naturtex-SZTE-Szedeák 86–92 (19–30, 22–26, 21–17, 24–19)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 15. forduló. Kecskemét, 800 néző. Vezette: Kapitány, Papp, Minár.

Kecskemét: Marques-Townes 6/3, Ivkovics 2, Klobucar 13, DRAMICSANIN 26/18, Karahodzsics 14. Csere: Fazekas, Wittmann 12/9, Boriszov 11/3, Kucsera 2. Vezetőedző: Forray Gábor.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 14/3, Person 16/9, Polányi 6/6, BOGNÁR 18/9, ROBERSON 23. Csere: Kerpel-Fronius 11/3, Mayer, Filipovics 2, Balogh 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.