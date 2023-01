Ebben a szezonban is kiemelten fontos az NB II.-es kluboknál, hogyan és milyen mértékben építik be a fiatal játékosokat a csapatukba. A 20 egyesület különböző módszerekkel próbálkozik: vannak, akik csak letudják a “kötelezőt”, mások inkább egyenesen a fiatalokra építkeznek, így nemcsak a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatását kapják meg, de az eredeti célt szem előtt tartva, igyekeznek kinevelni maguknak és a magyar futballnak tehetséges labdarúgókat – olvasható a csakfoci.hu oldal anyagában.

Azt fontos tudni, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség ajánlása a szezon őszi felére vonatkozóan 20×90 perc volt, azaz, hogy egy teljes meccsen legyen fiatal futballista a csapatban. Az adatokból látszik, hogy ezt mindegyik egyesület megtette, de vannak, akik alaposan túlteljesítettek. Ilyen például a Győr, amely 2544 perccel, azaz még 28 meccsnyi idővel túlteljesítette az előírtak 1800 percet.

A jelenlegi NB II.-es mezőnyben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ebben a statisztikában is az élmezőnyben található, hatodik: az 1800 percen felül még további 592 percben játszatott 2003-as vagy annál fiatalabb játékost.

A Győr mögött a Csákvár (a kötelezően előírt 1800 perc feletti pluszjátékpercek: 1879) és a Siófok (1434) következik, a Szeged-Csanád GA előtt még ott van a Kazincbarcika (651) és a Diósgyőr (636) is. A másik véglet: a Tiszakécske, a Pécs és a Budafok csak az előírt 1800 percet biztosította a fiataloknak, de az Ajka (30) és a Gyirmót (41) sem lehet elégedett ezzel a statisztikával.

– Figyelünk a fiatalok játéklehetőségére, mindig szeretnénk esélyt adni azoknak, akik nálunk szeretnének fejlődni. Tavaly Csoboth Kevin és Horváth Krisztofer volt erre kiváló példa, akik ugyan nem szegediként, de éltek a lehetőséggel, és az NB I.-ig jutottak. Most már lehet látni, hogy a saját nevelésű Papp Áron stabil kezdő helyet harcolt ki magának, de itt van például Gera Norbert is, aki nagy lehetőség előtt áll. Ennek érdekében indult el a Marter Class elnevezésű saját programunk is, amely a klub alsóbb korosztályainál a kiemelt tehetségeket gondozza rendszeres közös edzésekkel, az egyesület szakembereinek felügyeletével – mondta Germán Tamás, a Szeged-Csanád GA klub- és csapatmenedzsere.