– Tíz napot töltött a csapat Törökországban, milyen a tábor összképe?

– Jó dolgokat láttam sok pozitív előjelellel. Motivált a társaság, efelől semmi kétségem, és több olyan újdonságot gyakoroltunk, amelyekből remélhetőleg minél több visszaköszön a nézőknek is. Végtelenül agresszív, harcos Szegedet ígérhetek a szurkolóinknak erre a fél évre is. Nem volt ezzel eddig sem probléma, de most tudtunk még egy szintet előrelépni. Az edzőtábor eleje mindenkinek újdonság volt, kiszakadtunk a hétköznapokból, ez pozítív töltetet adott a játékosoknak. Aztán ahogy telt az idő, úgy lett egyre megszokottabb minden, és jött a monotonitás: ugyanazokat az embereket látják, ugyanaz a napi program, az étkezés, az ingerek, így érthető, ha a végén látszódott az is, hogy hazavágynak a fiúk.

– Elég volt az a két edzőmeccs a tájékozódásra, amelyet a csapat a szerb Mladost GAT és az azeri Zira ellen játszott le és nyert meg?

– Igen. Ennyi felkészülési találkozó is jó volt arra, hogy az edzéseken gyakorolt elemeket viszontláthassuk a mérkőzéseken is. Egy pluszmeccs nem osztott vagy szorzott volna, abból a szempontból tehát nincs hiányérzetem, hogy elmaradt a Krilja Szovjetov elleni találkozó. Magabiztosan várhatjuk a jövő hétfői nyitányt a Győr ellen.

– Hogyan alakult a két újonc beépülése?

– Alapból befogadó, kiváló szellemiségű a társaság, soha sem volt probléma a beilleszkedésekkel. Mindig figyelünk arra az igazolásoknál, hogy ne csak jó játékost, hanem jó embert is igazoljunk. Nagy dolog és előny, hogy mind Rácz Balázs, mind Prosser Dániel végigdolgozta velünk az edzőtábort, így már van képük arról, mit is vár el a szakmai vezetés.