A nagy rivális MEAFC-Miskolcot fogadta 2023 első hazai mérkőzését a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata.

Bár kezdetben több nyitást elrontott az SZRSE, és az első szettet el is vitték a borsodiak, a második játszmában fokozatosan lendültek játékba a Tisza-partiak. A harmadik és a negyedik szett már simább játékot hozott, mindez pedig azt jelentette, hogy győzelemmel kezdte hazai pályán az évet a meccs napján éppen születésnapját ünneplő SZRSE, ugyanis 18 éve jegyezték be a klubot, így győzelemmel ünnepelhettek a Tisza-partiak.

Fésüs Erzsébet: – Nagyon izgalmas mérkőzést tudhatunk magunk mögött, ami szerencsére úgy alakult, ahogyan azt szerettük volna. A Miskolc ismét bebizonyította, hogy nagyon jó ellenfél, hiszen a korábbiakhoz hasonlóan, most is egy kiélezett küzdelemben lehetett részünk ellenük. A kezdeti nehézségek ellenére végül rendkívül szép befejezést kaptunk, ami miatt büszke vagyok a játékosaimra. Jó volt látni, hogy egy ilyen nehéz helyzetből fel tudott állni a csapat, és olyan játékosok is hozzá tudtak ehhez adni, akik kevesebb lehetőséget kaptak korábban. Szeretném kiemelni Bodnár Lajost és Demcsák Balázst, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a mai mérkőzésen. Valamint a két fiatal játékosunkat is szeretném megemlíteni, Szepesi Mátét és Fitor Patrickot, akik bár a fordulón nem álltak pályára, de egész héten lelkiismeretesen készültek velünk.

Vidux-Szegedi RSE–MEAFC-Miskolc 3:1 (22:25, 27:25, 25:14, 25:21)

Férfi NB I Liga Alapszakasz. Szeged, 110 néző. Vezette: Varjasi, Nagy.

Vidux-Szegedi RSE: Csányi, Piti, Kasnyik, Dileo, Honti, Pozzobon. Csere: Borsi (libero), Bodnár, Demcsák, Szepesi, Fitor. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.