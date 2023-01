2019 után ismét összecsapnak az ország labdarúgó-játékvezetői. A pandémiás helyzet miatt ugyanis 2020-ban és 2021-ben sem rendezték meg a Sípmester Fesztivált, idén viszont minden akadály elhárult, így szombat és vasárnap a Pick Arénában döntheti el a 19 vármegye és Budapest játékvezetői válogatottja, hogy kié lesz a győztesnek járó vándorkupa.A küzdelmek szombaton 8 órától kezdődnek, a csapatok négy darab ötös csoportban döntenek a továbbiakról. Az első két helyezett továbbjut a negyeddöntőkbe, azonban minden helyezésért játszanak vasárnap, így akik nem a felsőházban folytatják, ők az alsóházi keresztbejátszás során léphetnek majd pályára a torna vasárnapi eseményén. Csongrád-Csanád csapata szombaton 8.50-kor Vas ellen kezd, majd 11.20-tól Zala, 13.50-től Heves, míg 15.30-tól Békés vármegye lesz az ellenfél a csoportkörben.

– A válogatottunk egy kicsit háttérbe szorult, de remélhetőleg ezt nem veszik zokon, és az átlagnál jobb teljesítményt nyújtanak hazai pályán. Közel egyéves munka van mögöttünk, az utolsó simításokat vé­­gezzük. Bács-Kiskun megye nyerte a legutóbbi három Sípmester Fesztivált, így ők esélyesnek számítanak, de Budapest is mindig erős csapattal érkezik. Remélem, a hazai pálya felsőházat hoz majd számunkra, ha ez sikerül, akkor elégedettek leszünk – mondta lapunknak Kalmár László, a Csongrád-Csanád vármegyei játékvezetői bizottság elnöke.

Mint kitért rá, a Pick Aréná­ban ez az esemény lesz a fő­­próba az osztott pálya tekintetében, hiszen korábban még nem volt példa arra, hogy egyszerre két pályán játsszanak mérkőzéseket.

Módosult a vasárnap 13 óra­kor kezdődő gálamérkőzés ke­rete is, ugyanis a Szeged híres sportolói csapatában nem tudta vállalni a játékot Márton Anita, ott lesz viszont Zubai Szabolcs magyar bajnok kézilabdázó. A gálacsapatban pályára lép Olasz Anna, Mocsári Bence, Vajda At­tila, Vadkerti Attila, Nagy Pé­­ter, Molnár Tamás, Szabó Zoltán és Kiss Zsolt is, míg a csapat kapuját Mihálffy Béla országgyűlési képviselő őrzi majd, az ellenfél pedig a vármegyei játékvezetői bizottságok elnökeiből álló csapat lesz.

A bronzmérkőzést vasárnap 13.30-tól, míg a döntőt 14 órától rendezik, a Sípmester Fesztiválra ingyenes a belépés a drukkerek számára.



A Pick Arénában ezúttal nem a kézilabda, hanem a kispályás labdarúgás játssza a főszerepet.

Archív fotó: Sándor Judit