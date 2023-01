Folyamatosan és tudatosan építi játékos-karrierje utáni pályafutását Herbert Gábor. A korábbi magyar válogatott beálló visszavonulása után dolgozott az algyői férfi kézilabdacsapat trénereként és a Pick Szeged utánpótlás szakmai igazgatójaként, majd az orosházi női együttesnél az NB I./B-ben. Két éven át irányította a viharsarkiakat, 2022. őszétől viszont újabb szintet lépett edzői karrierjében és a Váci NKSE vezetőedzője lett, a hatodik helyen állnak az NB I.-es tabellán.

– Nagy számvetést nem készítettem még 2022-ről, nem jutott rá idő – kezdte arra a kérdésünkre, hogy mi jut először eszébe az óévről – Vácról Orosházára igazolni nagy változás volt, hiszen a családom otthon maradt Szegeden. Az ONKC-nál egy sikeres projektet fejeztünk be, hiszen bejutottunk a felsőházba az előző idényben. Vácon nehézkesen indult a felkészülés, de nálam tapasztaltabb edzők is azt mondták, idő kell, hogy összeszokjon egy csapat az új edzőjével. Szerencsére sikerült, jól rajtoltunk a bajnokságban – összegezte az esztendőt lapunknak.

Úgy fogalmazott, a motivációval egyik csapatánál sem volt gondja, de azt érzi, Vácon még többet akarnak itt a játékosok. A szezon nehéz része most jön, hiszen a nemzetközi kupaszereplésnek köszönhetően negyvennyolc nap alatt tizenhárom meccse lesz csapatának, ráadásul sok utazással. Az El-ben a francia Paris 92, a román Ramnicu Valcea és a német Thüringer HC lesz az ellenfelük.

– Nehéz mérkőzések lesznek, minden megszerzett pontnak óriási az értéke, de bízom benne, hogy minél többet sikerül szereznünk. A bajnokságban szeretnénk a tabella első felében végezni, míg a magyar kupában egy jó sorsolás esetén akár a négyes döntőig is eljuthatunk – beszélt a váci céljairól, majd hozzátette, reméli, hogy a magánéletben is jól tudja továbbra is menedzselni családjával a különélést és megtalálják boldogságukat.

Herbert az ünnepek előtt hosszú idő után pályára lépett Szegeden. A helyszín a Pick Aréna volt, az ötödik alkalommal megrendezett Mézi Kupa.

– Szenzációs társaságban élveztem a tornát, jó volt ismét összefutni Koltival és Varga Pepével, a térdemnek viszont már annyira nem tetszett a játék. Többnyire már csak biciklizem, le kellett váltanom a focit és a teniszt is – mesélte a Höri becenevű egykori játékos.