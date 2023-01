Bravúr idegenben

Komárom (5.)–Levendula Hotel Algyő (6.) 27–33 (13-18)

Női kézilabda NB I./B, 15. forduló. Komárom, zárt kapuk mögött, vezette: Fibec, Herbák.

Levendula Hotel Algyő: Gadányi – Vass 5, Miklós 4, Balogh 6, Szécsi 5, Simon 4, Szabó 1. Csere: Dobó, Rácz (kapusok), Prezenczki 1, Kárász, Valaczkai-Rózsa 1, Csáki, Németh 5, Farkas A., Nagy. Edző: Farkas József.

Farkas József: – A múlt héten nagyon nyerni szerettünk volna, de sajnos be kellett látnunk, jóval erősebb játékerőt képviselt a szombathelyi csapat. A héten levettem a lányokról a terhet, elmondtam nem mi vagyunk az esélyesek, de bármire képesek lehetünk, mint ahogyan azt korábban is meg tudtuk mutatni. Szerencsére élesek voltunk szinte 60 percen keresztül, kicsi hullámvölgyeink voltak csupán, amiből igazi csapatjátékkal, rendkívül gyorsan ki tudtunk lábalni. Szépen végrehajtották a lányok a stratégiát amit felállítottunk, szinte végig, határozottan vezetve, nagyon jó egyéni-, kiváló kapus- és támadóteljesítményekkel szereztünk ismét egy nagyszerű győzelmet. Örülök, hogy fiatal csapatként ilyen rutinos ellenfelek ellen is tudunk szuperül játszani.

Fájó vereség

Goodwill Pharma Szeged (7.)–DAB-ASP (1.) 3–5 (0–0, 2–3, 1–2)

Férfi jégkorong Andersen Liga, 14. forduló,

A szegedi gólszerzők: Pápa Barnabás (2), Gál Zsombor.

Nem működött a védekezés

HVSC (7.)–ASI DSE (3.) 11–15 (2–3, 4–5, 4–4, 1–3)

Férfi vízilabda OB I./B, 14. forduló. Hódmezővásárhely, vezette: Vörös, Mohi.

HVSC: Ujházi – Petróczi 1, Józsa 3, Benkő 3, Szécsi, Kovács D., Badó 2. Csere: Pászti (kapus), Kormányos, Ladócki, Tóth B., Kudella 1, Oláh, Vígh 1. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Csalódott vagyok, mert úgy éreztem, koncentrált játékkal megfoghattuk volna az ellenfelünket. Nem tanultunk a meccsen elkövetett hibáinkból, ezekből pedig rendre gólokat kaptunk, legalább öt gólt ajándékoztunk az ellenfelünknek. Ez egy gyengébb csapat ellen sem fér bele, nemhogy egy harmadik helyen álló csapattal szemben. Rendbe kell raknunk a védekezésünket a pénteki, fontos mérkőzésünkre.

Dupla győzelem

SBTC (10.)–Vidux-Szegedi RSE (1.) 0:3 (12:25, 7:25, 9:25)

Női röplabda NB II., Keleti csoport, alapszakasz.

Vidux-Szegedi RSE: Fürdök, Nyers, Kiss N., Farkas A., Mányai, Horváth D. Csere: Kujundzic (libero), Kiss B. (libero), Sojnóczky, Kádár, Hűse, Kovács-Fiskus, Szalay. Edző: Milodanovics Andrea.

KÖZGÁZ SC ÉS DSK (5.)–Vidux-Szegedi RSE (1.) 0:3 (19:25, 6:25, 17:25)

Vidux-Szegedi RSE: Kádár, Nyers, Hűse, Kovács-Fiskus, Kiss N., Farkas A. Csere: Kujundzic (libero), Kiss B. (libero), Fürdök, Sojnóczky, Mányai, Horváth D., Szalay. Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: – Kisebb nehézséget okozott számunkra az, hogy a szokásostól eltérő módon most két mérkőzést kellett játszanunk, de úgy gondolom, sikerült vennünk ezt az akadályt. Nagyon örülök, hogy sikerült ismét három pontot szereznünk a forduló mindkét küzdelmében, valamint remek meccseket játszanunk. Szeretném kiemelni Kiss Nóra teljesítményét, aki fiatal kora ellenére tökéletesen játszott, és remekül betöltötte az irányító szerepet a pályán. Emellett szeretnék gratulálni a csapatomnak is, nagyon büszke vagyok rájuk!