Csupán hét pont áll a Szegvár neve mellett a téli szünetkor: a vármegyei II. osztály őszi szezonjában a szegváriak egy győzelmet arattak, viszont négy alkalommal is döntetlent játszottak, például a második helyen álló Bordánytól is pontot raboltak. Ugyanakkor több, nagyarányú vereséget is elszenvedtek a szezon első felében.

– A feljutást kiharcoló csapatunknál fél évet követően akadtak nézeteltérések, így ezt követően teljesen szegvári brigádra próbáltunk építeni. Egy fiatal csapattal indultunk el, a rajtkor még volt egy kis lendületünk. A későbbiekben szeretnénk felújítani az öltözőnket, ehhez azonban az kell, hogy a megyei II. osztályban maradjunk, mert az utánpótlásért kapott támogatásból meg tudjuk valósítani ezt a beruházást. Azokra a srácokra építettük ezt a csapatot, akikkel később szerettük volna feltölteni a csapatot. Ha az erőnk meg is volt, sok meccsen a rutintalanság is kiütközött, de tovább építünk a fiataljainkra – összegzett lapunknak Bagi Endre, a Szegvár játékos-edzője.

Másfél hete már munkában vannak a szegvári labdarúgók, a jövő héttől kezdve pedig folyamatosan edzőmeccsek szerepelnek a programban, így a Bakssal, a Csanytelekkel, a Hódmezővásárhelyi FC U19-es csapatával és a Földeákkal biztosan találkoznak a tél folyamán. Ami a keret összetételét illeti, Szentesről Gyarmati Zsolt csatlakozott a csapathoz, rajta kívül pedig további érkező is elképzelhető.

A Szegvárra két fontos meccs vár a tavasz elején, hiszen a sereghajtó Apátfalva elleni szezonnyitót követően a Székkutassal találkoznak.

– Elsősorban az otthoni meccseket igyekeznénk megfogni, idegenben pedig a maximálisat szeretnénk nyújtani. Bízom a jó startban, nagyon sokat jelentene, ha jól kapnánk el a rajtot. Az ősszel az Apátfalva ellen hiába uraltuk végig a meccset, de nem tudtunk gólt szerezni. Ott már éreztem, hogy ilyen helyzeteket nem nagyon lesz majd szabad kihagynunk. Minden meccsen megvoltak a lehetőségeink, de ezeket rendre kihagytuk, ebben javulnunk kell – zárta Bagi Endre.