Eseményekben nincs hiány. Amióta a Szeged-Csanád GA együttese múlt szerdán elutazott a törökországi Belekbe, azóta szinte minden nap történt valami a csapattal, a kerettel.

Legelőször bejelentette a klub, hogy a korábban már távozott Daru Bence mellett elhagyta a klubot Kóródi Nándor is, miközben egy fiatal, 19 éves támadó érkezett a Debreceni VSC-től Rácz Balázs személyében. A csapat közben napi két, három edzésen dolgozott a szakmai stáb vezetésével egészen addig, amíg eljött az első felkészülési mérkőzés ideje. A szerb Mladost GAt ellen Gajdos Zsolt és Bíró Bence góljával 2–0-ra nyert a Szeged, a klub honlapján pedig az első gól szerzője, Gajdos Zsolt értékelte a meccset.

– Jó iramú mérkőzést játszhattunk a szerb első osztályú rivális ellen, amelyen mindenki megkapta azt terhelést, amelyet az edzői stáb előzetesen eltervezett. Fontos számunkra, hogy még egy edzőmeccsen is győzzünk, és szerencsére ezt a végeredmény is megmutatta. Megtette a hatását ez a mérkőzés még akkor is, ha az eredményből sok mindenre nem lehet következtetni. Készülünk a következő feladatokra, legfőképpen pedig a bajnoki folytatásra. A csapat erejét azért mutatja, hogy milyen ellenfelet sikerült legyőzni – mondta Gajdos.

Aztán a meccs estéjén újabb játékos érkezését jelentette be a klub: a 28 éves Prosser Dániel 2017-ben tagja volt annak a Honvédnak, amely Marco Rossi irányításával bajnok lett az NB I.-ben, de megfordult az MTK-ban, a Puskás Akadémiában, Sepsiszentgyörgyön, Diósgyőrben is, illetve legutóbb Dániában a SönderjyskE labdarúgója volt.

– Motiváltan érkezem Szegedre egy sokra hivatott csapathoz. Informálódtam, mielőtt aláírtam a szerződésemet, és nagyon jó dolgokat hallottam a klubról. Azt is tudom, hogy Szegeden remek körülmények között készülhetünk majd. A tabella első felében vagyunk, a feljutásért küzdhetünk, a céljaink elérésében remélem, az én góljaim is segítenek majd. Bár az elmúlt félévben nem volt csapatom, de egyénileg, szakemberek segítségével folyamatosan edzésben voltam, fizikálisan és mentálisan sokat készültem. Jó állapotban vagyok, és ezt szeretném mielőbb bebizonyítani a pályán is– nyilatkozta Prosser Dániel szintén a klub honlapján.

Prosser már csatlakozott a Belekben edzőtáborozó csapathoz, és könnyen lehet, hogy pályára lép a Szeged-Csanád GA következő, keddi felkészülési mérkőzésén az azeri FK Zira ellen.