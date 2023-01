Új év, új remények. Ez lehet a Naturtex-SZTE-Szedeák jelmondata, a csapatnak ugyanis nem sikerült jól a 2022-es esztendő második fele. Az alapszakasz eddig lejátszott 14 mérkőzéséből csak kettőt tudott megnyerni Simándi Árpád együttese – igaz, számos olyan találkozón vannak túl Bognár Kristófék, ahol nüanszok döntöttek, viszont a legutóbbi hét mérkőzésüket egyaránt elveszítették.

– A legfőbb dolog szerintem, hogy minden nap a megfelelő hozzáállással érkezzünk az edzésekre és keményen dolgozzunk. Nem feltétlenül rossz, ami velünk történik, mert sok, nagyon szoros mérkőzést veszítettünk el, ahol megmutattuk, hogy képesek vagyunk küzdeni és minden csapattal versenyben tudunk lenni. Végig koncentráltnak kell maradnunk, és le kell zárnunk ezeket a meccseket – nyilatkozta a folytatás előtt Desmond Washington, a Naturtex-SZTE-Szedeák irányítója.

Ha már a szoros meccsek, ilyen volt a Kecskemét elleni hazai bajnoki is a szegediek számára, amelyet október 9-én 77–69-re veszített el a Szedeák. A KTE egyébként két vereség után érkezik erre a bajnokira, miután az óévet egy Zalaegerszeg elleni vereséggel zárták, előtte pedig Sopronban kaptak ki, és érdekesség, hogy rosszabb a hazai mérlegük, mint az idegenbeli, hiszen a hazai hét meccséből hármat nyert meg, és négyet is elveszített a kecskeméti csapat.

– Magunkra kell koncentrálnunk, hogy miben tudunk javulni. Folytatnunk kell a kemény munkát és a közös fejlődést. A koncentráció a legnagyobb problémánk, 40 percen keresztül koncentrálnunk kell védekezésben és támadásban is, akkor lesz esélyünk a győzelemre. Így kell tennünk Kecskeméten is! – mutatott rá az amerikai játékmester. Ezzel voltak problémái a szegedieknek legutóbb is, hiszen a ZTE ellen három negyeden át nagyot küzdött, ám az utolsó tíz percben már nem tudta szorossá tenni a találkozót.

A csapat edzésmunkájába bekapcsolódott Kassim Nicholson, az amerikai erőcsatár ugyanakkor nem léphet pályára a ma esti bajnokin. Nicholson legutóbb Szerbiában, a Szpartak Szabadkában játszott, ám a szerb szövetség nem küldte el időben a szükséges dokumentumokat a FIBA-nak, így nem adminisztratív okok miatt még nem mutatkozhat be a Szedeákban. Jó hír viszont, hogy Tyler Roberson már edzett a többiekkel, így a center játékára ismét számíthatnak.

A ma 20 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.