Igen fiatalon, mindössze 18 évesen érdemelte ki az év ökölvívója elismerést a magyar szakági szövetségtől a Szeged BC bokszolója, Gémes Levente.

– Nem gondolom, hogy én vagyok az első, aki ilyen fiatalon eljutott eddig a díjig, és nem is számítottam arra, hogy ezúttal én kapom meg. A magyar ökölvívásban 2022-ben több olyan eredményt is elértek a versenyzők, amely alapján más is kiérdemelte volna ezt az elismerést. Hozzáteszem, olyan nagyon nem lepődtem meg, sokkal inkább a megtisztelő szó jutott eszembe arról, hogy én lettem a legjobb a szövetség szerint – nyilatkozta Gémes Levente.

A 18 éves ökölvívó kiválóan teljesített a tavalyi spanyolországi világbajnokságon, hiszen csak a döntőben kapott ki, így lett vb-második a 71 kilogrammban.

– Érdekes, hogy elkerültem a tengerentúli és kubai ökölvívókat, de volt év közben olyan nemzetközi viadal, amelyen azért összetalálkozhattam velük, és akkor sem volt erősebb a mezőny az európainál. Azért mentünk La Nuciába, hogy minél több jó meccset bokszolhassak, ez sikerült is, és szerintem nem változtatott volna az eredményességemen, ha más kerül velem szembe a ringben. Egy kis hiányérzet van bennem a döntő miatt, hiszen ha mondjuk egy vagy másfél menettel hamarabb találom meg azt az ütemet, ritmust az üzbég ellen, amely a harmadikban már megvolt, akkor sikerülhetett volna a győzelem – mondta Gémes.

A Szeged BC bokszolója (edzői: Gál László, Merész Ferenc, Gál Konrád) gőzerővel készül, hiszen 2023-ban is akadnak bőven feladatai.

– Az idei év legnagyobb versenye az Európa-bajnokság lesz Örményországban áprilisban, majd az év végén szeretnék már a felnőtt országos bajnokságon is elindulni. Ez a két fő esemény, ezen kívül persze lesz egyéb külföldi viadal is, amelyen ott leszek a válogatottal – nyilatkozta végül a Szeged BC világbajnoki ezüstérmese, Gémes Levente.