A tabellán elfoglalt jelenlegi pozíciók és elmúlt hetek eredményei alapján a Szegedi VE ugorhat esélyesként medencébe a Szentes elleni derbin. A Szeged Szolnok elleni sikere után lapunknak előbbi kapusa, Molnár Dávid fogalmazott úgy, a sebzett vad a legveszélyesebb, éppen ezért tudták legyőzni sebzett vadként a jobb erőkből álló szolnokiakat. Ezen érvek mellett haladva a Szeged sem veheti félvállról a Szentes elleni idegenbeli mérkőzését, noha az előzmények mellette szólnak.

Három győzelme mellett három döntetlent is játszott az idei szezonban a Szeged, így tizenkét pontot gyűjtött és a nyolcadik helyen áll a tabellán. Kiss Csaba tanítványainak többször meggyűlt már a baja a kezdéssel, többször nagyobb hátrányból kellett visszajönniük a mérkőzésbe. A Kaposvár és a KSI ellen is így vesztettek két-két pontot, míg januárban a Miskolc ellen már fordított volt a forgatókönyv. Már 9–6-ra is vezettek Sánta Dánielék, végül pontokat hullajtottak a 9–9-es végeredménnyel.

Mozgalmas időszakát éli a Metalcom Szentes. 2022 februárjában Pellei Csabát Szilágyi Péter váltotta a kispadon, aki osztályozón tartotta benn a csapatot az OB I.-ben. Az ősszel nem indult jól a Kurca-partiak szereplése – bár a sorsolás sem volt könnyű –, így decembertől már Komlósi Péter irányítja a szakmai munkát. Az első 2023-as bajnokin győzelemmel indult a közös munka, a közvetlen rivális KSI-t győzték le egy góllal. Azóta viszont három meccsen pont nélkül maradtak, ezek közül különösen fájó lehet a Miskolc ellen 10–8-ra elvesztett hazai mérkőzés.

Egy biztos: a holnap esti Szentes–Szeged a nézők számára bőséges izgalmakat hozhat, így érdemes kilátogatni a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodába (belépő: 900 forint). Az utolsó szentesi bajnokit a vendégek nyerték 11–7-re 2022 januárjában, míg a Szentes utoljára 2021. január 10-én nyert a Szeged ellen – otthon, 6–5-re még Pellei Csaba irányítása alatt.