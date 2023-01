A négy csapatos torna nyitónapján Tiszakécskén telt ház előtt magabiztos győzelemmel kezdte szereplését a magyar ifjúsági válogatott. A nemzeti együttesben hat PICK Kézilabda Akadémia-játékos kapott szerepet: Szűcs Balázs, Szepesi Zsombor, Fekete Gellért, Járó Kristóf, Molnár Robin és Balogh Dániel.

A második napon a spanyolok ellen is jól kezdtek a mieink, vezettek, de a második játékrészben a hibák megbosszulták magukat, a hispánok fordítottak, végül magabiztosan nyertek.

A zárónapon már Kecskeméten lépett pályára a magyar válogatott, a lelátó itt is megtelt. A szerbek kezdtek jobban, sokáig csak megközelíteni tudták a magyarok az ellenfelet. Szűcs Balázs kiválóan értékesítette a büntetőket, a szélről is eredményes volt, így a második játékrész közepén sikerült fordítanunk. Szerbia ezután még keményebben védekezett, így visszavette a vezetést, amelyet már a meccs végéig meg is tartott. Ez a vereség azt jelentette, hogy a magyar együttes a harmadik helyet szerezte meg a négy nemzet tornáján.

A csapat edzője, a PICK Kézilabda Akadémia vezetője, Kárpáti Krisztián sok tapasztalattal gazdagodott, a válogatott kapusedzője a szintén akadémiai szakember, ifjabb Farkas József, videóelemzője pedig Füstös János.

A magyar válogatott eredményei és a PICK Kézilabda Akadémia gólszerzői: Magyarország–Szlovénia 31–24 (15–12, Szűcs Balázs 2, Fekete Gellért, Járó Kristóf); Magyarország–Spanyolország 29–34 (18–17, Szepesi Zsombor 2, Szűcs Balázs 2, Járó Kristóf, Fekete Gellért); Magyarország–Szerbia 30–33 (15–17, Szűcs Balázs 9, Balogh Dániel, Járó Kristóf).