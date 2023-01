A magyar kupa legjobb négy csapata közé jutás volt a tét a párharc visszavágóján: az odavágót három szettben nyerte meg a Kecskemét Szegeden.

Az első szettet most is magabiztos játékkal vitte el az Extraligás csapat, azonban a második szettben, amikor sokat cseréltek a hazaiak, már kiegyenlített csatát tudott játszani az SZRSE, olyannyira, hogy a harmadik szettet is hozta a Tisza-parti csapat. A Kecskemét végül 3:1-re nyert, és továbbjutott, de a nyert szett miatt büszke lehet az SZRSE is.

A szegediekre pénteken 18 órától már egy igazi rangadó vár, ahol a nagy rivális MEAFC Miskolc érkezik a Lila iskolába.

Fésüs Erzsébet: – Annak ellenére, hogy nem győztesen távoztunk erről a mérkőzésről, nagyon sok mindent nyertünk mi is csapatként. Tudtuk, hogy ennek a meccsnek nem mi vagyunk az esélyesei, így úgy készültünk, hogy egy minél szorosabb, minél izgalmasabb küzdelemben lehessen részünk. Szerettük volna kihasználni ezt az alkalmat arra is, hogy többet gyakorolhassunk, minél több felállást kipróbálhassunk. Mivel két játékosom is hiányzott betegség miatt, így még több játéklehetőséget tudtam adni azoknak is, akik kevesebbet kaptak az utóbbi időben, viszont megérdemelték, hogy ismét bizonyíthassanak. Köszönjük szépen a Kecskeméti RC-nek az izgalmas mérkőzést, és gratulálok a játékosaimnak az elrabolt szettért és a kiegyensúlyozott játékért!

Kecskeméti RC - Vidux-Szegedi RSE 3:1 (25:14, 25:20, 22:25, 25:22)

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő. Kecskemét, 73 néző. Vezette: Árpás, Bátkai-Katona.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Kasnyik, Dileo, Honti, Demcsák, Pozzobon. Csere: Borsi (libero), Polyák (libero), Bodnár, Sarnyai. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.