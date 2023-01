Csupán a tizedik helyet foglalja el a Szentesi Kinizsi a vármegyei I. osztályban: a Kurca-partiak 12 pontot gyűjtöttek az ősz során, és érdekesség, hogy az összeset hazai pályán. Idegenben ugyanis mind a hét meccsét elveszítette a Szentes, amely edzőváltáson is átesett az ősszel. Az idényt még Bány Tamással kezdte a gárda, amelynek irányítását a téli szünetben már Sallai Róbert, a legutóbb a Csanyteleknél dolgozó szakember vette át.

– Nem az előző évekhez képest szerepelünk. Ebben szerepet játszott, hogy három-négy meghatározó játékosunk is kiesett sérülés miatt. Azt gondolom, mindenütt a legfontosabb a közösség, Sallai Róbertre pedig ez a feladat vár, hogy újra közösséget kovácsoljon és növelje az edzéslátogatottságot, ekkor jönnek majd az eredmények is – kezdte lapunknak Tari Róbert, a Szentesi Kinizsi elnöke.

A klub első embere kitér rá, céljuk, hogy egy húsz-huszonkétfős keretet alakítsanak ki, elsősorban szentesiekben és alacsonyabb osztályt megjárt helyiekben gondolkoznak. Olyan játékosokat keresnek, akik hisznek a munkában és fogékonyak is arra. Rámutatott, az ifjúsági csapatuk nagyon fiatal, 2006-2007-es születésűekből áll, ők jelenthetik majd később a jövőt.

– Továbbra is abban bízom, hogy szentesiekkel és környékbeliekkel fel tudjuk tölteni a csapatot, mert van annyi játékos a városban, hogy akár egy másik csapatot is ki tudnánk állítani. Tizenhárom csapatunk van összesen, csak a felnőtteknél van létszámprobléma. Továbbra is az a célunk, hogy ne szakadjon meg a folyamat, és a fiatalokat be tudjuk építeni a felnőttek közé – tette hozzá az elnök.

A szentesiek a tél folyamán kezdésképp a Kunszentmártonnal találkoznak, majd a Balástyával kétszer is játszanak a februári bajnoki rajtig, ezen kívül az orosházi Rákóczival, valamint a kecskeméti Hírös-Éppel is játszanak felkészülési meccset. A csapattól bizonyára lesznek távozók is.