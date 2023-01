Idegenben lépett pályára a Hódmezővásárhelyi FC NB III.-as labdarúgócsapata. A gyulai Grosics Gyula Akadémián hármas felkészülési torna várt a harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában második kék-sárgákra: a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályban éllovas Szeged-Csanád GA II. mellett az NB III. Keleti ágán 4. Kőrösladány volt az esemény résztvevője.

A HFC előbb a szegediekkel játszott 1–1-es döntetlent (a vásárhelyi gólt a vajdasági próbajátékos, Patócs szerezte), majd a Kőrösladányt 2–1-re (itt Vladul Stefan volt eredményes) verte, és mivel a Kőrösladány legyőzte a Szeged-Csanád II.-t, így a HFC megnyerte a hármas tornát.

– Az SZVSE ellen 3–2-re elveszített múlt heti mérkőzéshez képest jelentős javulást láttam a játékunkban, bár a kapott gólok szöglet után születtek és ezek nem férnek bele. Lényeges volt számunkra, hogy a srácok mérkőzésterhelést kapjanak, így a heti munka erre a napra csúcsosodott ki. Azt gondolom, két minőségi ellenfél ellen tudtunk gyakorolni, és a játékunk fejlődéséhez erre volt szükség. Mindenki sok melót tett bele, és ezek az apró sikerek kellenek, hogy még jobban összerázódjunk. – nyilatkozta a csapat vezetőedzője, Antal Krisztián a klub honlapján.

– Ott tartunk a felkészülésben ahol kell. Kisebb sérülések akadályoznak minket, de az érkezők száma mindenképpen fedezi majd a távozók létszáma. At szeretnénk, ha minden posztra két játékos álljon a rendelkezésre a versenyhelyzet miatt. Vladul Stefant már többször próbáltam Hódmezővásárhelyre csábítani, most sikerült. Igazi befejező csatár, úgy gondolom, remekül illeszkedik a csapatba. Kiváló fizikummal rendelkezik, remekül tartja meg a labdát és jól használja ki helyzeteit, a fejpárbajokat nagy arányban nyeri, és az edzőmérkőzések alkalmával is jó benyomást tett ránk – mondta Szűcs Róbert, a klub sportigazgatója.

Távozott a csapattól Erhardt Dominik, Antman Joshua, Kenderesi Dávid és Povázsai Zsolt, Molnár Bence a rehabilitációját végzi, és tavasszal biztos nem kaphat szerepet, közben érkezett a már említett Vladul Stefan és Zámbori Dániel, illetve a további játékosok ügyében még tartanak a tárgyalások. Pesuth Simon, Zabari Dávid és Irmes Dávid továbbra is sérült.

A Hódmezővásárhelyi FC 18 órakor a Tiszasziget SE csapatát látja vendégül.