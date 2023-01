Alaposan átalakult kerettel és új edzővel vágott neki a vármegyei I. osztályú bajnokságnak a Deszk, amely végül 11 pontot gyűjtve a 11. helyről várhatja majd a februári folytatást. A gárda sok nehézséggel küzdött az ősszel, hiszen rendre akadtak sérültjeik, mindezek mellett a támadójátékukra nem lehetett panasz, hiszen csak három meccs volt, amikor ne találtak volna be.

– Nyáron a kezdőcsapatból kilenc játékos is távozott, csupán két olyan játékos maradt, aki stabil megyeegyes játékos volt. Az elnökség nem akarta visszaléptetni a csapatot, hanem az volt a cél, hogy a fiókcsapatokból, azaz a Szőregből és az utánpótlásból hozzunk fel fiatalokat, és velük harcoljuk ki a bentmaradást – ezért pedig versenyben is vagyunk jelenleg – mondta lapunknak Csordás József, a Deszk edzője, rámutatva arra, a hetedik Hódmezővásárhelyi FC II. is csak öt ponttal előzi meg őket. A két csapat egyébként éppen egymás ellen nyitja majd az évet február 10-én.

Mint Csordás József kitért rá, január második hetében kezdik a felkészülést a tavaszi szezonra, a bajnoki rajtig pedig az Ásotthalommal, a Mórahalommal és a Kübekházával már biztosan játszanak gyakorló meccset. Ami a keretet illeti, egy rutinos távozója már akad a csapatnak, Németh Zoltán ugyanis befejezte pályafutását, rajta kívül Földi Róbertre eltiltás miatt nem számíthatnak április közepéig. Ugyanakkor várhatóan további fiatalok csatlakoznak majd a deszkiekhez a tél folyamán.

– Rendkívül hullámzó teljesítményt nyújtottunk az ősszel, ez persze betudható a fiatalságnak is. A rutin és az a plusz hiányzik, ami el tud dönteni egy-egy mérkőzést, ehhez pedig idő és türelem kell. Úgy gondolom, ha stabilak leszünk tavasszal, megmarad az edzéslátogatottság és elkerülnek bennünket a sérülések, akkor továbbra is versenyben leszünk a bentmaradásért – zárta Csordás József.