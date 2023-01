A tabellán harmadik helyen álló SMAFC ellen folytatta a bajnokságot a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli, a soproniakat zsinórban hat győzelemmel a hátuk mögött érkeztek Vásárhelyre.

Bár jól kezdett a Kosársuli, 7–2 után ritmust váltottak a vendégek, és átvették a vezetést - sőt, a második negyed elején már kilencpontos hátrányban voltak a hazaiak, 12–21. Dupla annyi szerzett pontnál jártak a soproniak a második negyed közepén (15–30), ezt ugyan sikerült kozmetikáznia a Kosársulinak, de így is 8 pontos hátrányban volt a félidőben (27–35).

A vendégek gyorsan újra kétszámjegyűvé változtatták előnyüket a nagyszünetet követően, és állandósulni látszott a tíz pont körüli különbség, 43–54-ről jöhetett az utolsó tíz perc.

Ezt viszont egy 10–0-ával kezdte a Kosársuli, majd Kelemen pontjaival hosszú idő után vezetett ismét a vásárhelyi csapat 57–56-nál. Kelemen továbbra is remekelt, pontjaival tartotta szoros előnyét a hazai csapat, miközben a soproniaknál egyre többször remegett meg a kéz büntetőkből is. Végül 22–8-ra hozta az utolsó negyedet, így fordított, és megnyerte a meccset a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli, amely ezzel továbbra is hibátlan mérleggel áll hazai pályán, és feljött az ötödik helyre a tabellán.

Vuk Pavlovic: – Nagyon értékes győzelem ez számunkra. Nehéz, fizikális mérkőzésre számítottam, főleg a centereik és a magas rotációjuk miatt, és ez így is alakult. A letámadásuk és a 3-2-es, illetve alakulózónájuk ellen sokszor nem találtuk a megoldást, ez is eredményezte azt, hogy az első félidőben nagyon kevés pontot szereztünk és döcögősen játszottunk. Sajnos a csapatban időszakosan nem volt tűz, viszont a játékosokat dicséri, hogy a részünkről rossz ritmusú meccsből ekkora fordítást tudtunk varázsolni a végére és ezáltal megnyertük a meccset. Minden elismerésem a játékosaimé, a Sopronnak pedig további sok sikert kívánok a bajnokságra!

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli-SMAFC 1860 Soproni Egyetem 65-62 (12-16, 15-19, 16-19, 22-8)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 18. forduló. Hódtói Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: dr. Varga, Vadász, Földi

Kosársuli: Varga Á. 6, Balogh 9/3, Varga Z. 17/9, Bálint 10, Karsai 7/3. Csere: Kelemen 13/6, Borbáth 3/3, Pinnyey.

Vezetőedző: Vuk Pavlovics.

Sopron: Soós 7/3, Csátaljay B., Csátaljay P. 22, Schöll 10, Kovács 6. Csere: Heiszenberger 3/3, Bakk 4, Márkus, Pongrácz, Lakatos. Vezetőedző: Farkas Dávid.