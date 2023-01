A Dunaharaszti ellenében játszott először a 2023-as évben a Hódtói sportcsarnokban a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli.

A meccs során csupán egyszer, az első negyed közepén vezettek a vendégek. A 17. percben kétszámjegyűvé vált a vásárhelyiek előnye 30–20-nál, a vendégek a második negyedben csupán hét pontot szereztek, a Kosársuli pedig 15 pontos előnyből várhatta a második félidőt.

Innen már nem jött fordulat, a vásárhelyiek egy 9–0-ával kezdtek, majd ugyan 14-re még feljöttek a vendégek, de Kelemen tripláival ismét húsz fölött volt a hazai előny, 63–41. Innen már a fiatalok kaptak szerepet, a Kosársuli sima győzelmet aratott, és győzelmével beérte a tabellán a Dunaharasztit.

A csapat legközelebb a Hepp kupában lép pályára a Nagykőrös ellenében, a január 17-i meccsnek a legjobb nyolc közé jutás lesz a tétje.

Vuk Pavlovics: – Nagyon fizikális mérkőzés volt. A Dunaharaszti is nagyrészt alacsony szerkezetű csapattal volt fent, ez mind a két csapatnak nehézséget okozott, nagyon sok váltás volt és csak egyéni játékkal tudtuk egymást támadni. Sok besegítés és fault volt, talán ebből mi jöttünk ki jobban, illetve megtaláltuk a passzlehetőségeket, szép akciókkal ment körbe a labda. Végre jó százalékkal dobtuk a hármast, jobbal is, mint a büntetőket, ha azokat is jó százalékkal dobtuk volna, még magabiztosan nyerhettünk volna. Elégedett vagyok a csapattal, 22 pontot kaptunk az első félidőben, talán minden edzőnek ez az álma. Gratulálok a csapatomnak és sok sikert kívánok a Dunaharasztinak a folytatásra!

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli-Dunaharaszti MTK 67-49 (20-15, 17-7, 15-13, 15-14)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 16. forduló. Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: dr. Oláh, Borgula, Drenyovszki.

Kosársuli: Varga Á. 6/3, Pinnyey 8/6, Balogh 5/3, Varga Z. 13/9, Kelemen 14/12. Cserék: Karsai, Bálint.11/6, Knyur 8/3, Bősz, Kass 2, Megyesi. Vezetőedző: Vuk Pavlovics.

DMTK: Mészáros 2, Fekete 5/3, Imolay 9, Joó 4, dr. Franczva 6. Cserék: Burai 5/3, Boinitzer 17, Szatmári, Simonics 1, Kerti. Vezetőedző: Ughy Albert