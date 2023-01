Bravúrgyőzelmet is aratott az ősszel a HVSC, hiszen idegenben 11–9-re legyőzte a dobogón telelő, akár még a feljutásért is harcba szálló Angyalföldi Sportiskolát. Így sem sikerült viszont begyűjteni minden nekik járó pontot a vásárhelyieknek, hiszen Tatabányán például 6–2-es vezetésről kaptak ki 8–7-re. Célja így is teljesülhet a HVSC-nek, hiszen előzetesen a biztos bennmaradáshoz tizennyolc pont megszerzését tűzték ki – az egész idényre.

– Ha a szezon előtt valaki azt mondta volna, hogy ennyi pontunk lesz, akkor habozás nélkül aláírtam volna – jelentette ki lapunknak Szabó Tamás, a HVSC OB I./B-s férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője.

Hozzátette, nem volt könnyű a felkészülésük, illetve valamennyi mérkőzésen voltak hiányzóik, ezek mind nehezítették az esélyeiket. Szívvel és lélekkel azonban kompenzálni tudták a tudásbéli különbségeket, így stabil őszt zártak.

– Minden mérkőzésre nagyjából csütörtökön este vagy péntek reggel áll össze, hogy kire számíthatok. Így azért nehéz elvárásokat és célokat kitűzni a csapat elé a tavaszt illetően. Van három kettős igazolásunk Szentesről, ahol az edzőváltás miatt még nem dőlt el, rájuk mennyire számíthatunk. Barna és Kudella sérült, nem tudom, felépülnek-e a január 21-i rajtra. Mindenesetre, ha tavasszal hasonlóan mennyiségű pontot gyűjtünk, mint ősszel, az szinte a csoda kategóriája lenne. Azt viszont mindenképpen szeretném, ha az előző idényhez képest előrébb lépnénk a tabellán, vagyis a tizedik helynél jobb pozícióban zárnánk majd – fogalmazta meg elvárását.

Hétfő óta már elkezdték a felkészülést, amely nem zökkenőmentes. Többnyire egyetemisták alkotják a játékoskeretet, akiknek ezek a napok a vizsgaidőszakról szólnak. A vízfüleleten viszont osztozniuk kell az úszókkal, mivel a fedett 33-as medencét bezárták néhány hétre, így át kellett költözniük az 50-esbe, ahol az úszók mellett több szegedi csapat is készül.