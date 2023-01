Vereséggel kezdte a középszakaszt a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata, amely négy szettben maradt alul a Dunaújvárossal szemben.

Bár az alapszakaszt nagy fölénnyel nyerte meg a szegedi csapat, mindez nem látszott a pályán a középszakasz első fordulójában. Bár egy héttel korábban idegenben simán, három szettben legyőzte a Dunaújvárost az SZRSE, ezúttal teljesen másképp alakult a meccs képe. Az első szett végjátékát a Dunaújváros húzta be, majd a második szettben a szervák ellen nem tudott mit tenni a szegedi csapat. A harmadik szettben feljavult ugyan az SZRSE játéka, és sikerült a szépítés, azonban a negyedik szettet is a vendégek húzták be, így meglepetésre vereséggel kezdte az idény második felét az SZRSE.

Fésüs Erzsébet csapata legközelebb február 10-én, a Miskolc vendégeként folytatja a középszakasz küzdelmeit.

Fésüs Erzsébet: – Tanulságos mérkőzés volt ez számunkra, ebből is erőt meríthetünk, és átgondolhatjuk, mi az amin javítanunk kell még a következő fordulóig. A legnagyobb problémánk ezen a meccsen a nyitással, valamint a nyitásfogadással volt, ezek pedig olyan elemei a játéknak, amik egyáltalán nem elhanyagolhatóak. Senkinek nem esett jól a vereség, de nem fogunk elkeseredni. Tanulnunk kell belőle, hogy a következő mérkőzésre másképp tudjunk menni Dunaújvárosba.

Vidux-Szegedi RSE–Dunaújváros 1:3 (23:25, 19:25, 25:18, 18:25)

Férfi röplabda NB I Liga, középszakasz, 1. forduló. Szeged, József Attila Általános Iskola, 95 néző. Vezette: Filibér, Bibók.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Kasnyik, Dileo, Honti, Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (libero), Polyák (libero), Bodnár, Sarnyai, Kiss G., Demcsák. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.