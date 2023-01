Véget ér a szünet a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság résztvevői számára, sorozatunkban pedig körbejárjuk a csapatokat, a sorozat befejező részében az őszi bajnok Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. következik.

A listavezető számára is elindult már a felkészülés, hiszen február 10-én már az FK 1899 Szeged-SZEOL ellen játszik bajnoki mérkőzést. A csapat csak két találkozóját adta döntetlenre, tizennégyet megnyerte, 79 alkalommal volt eredményes és csak 9 gólt kapott, ezekben a mutatókban is a liga legjobbját produkálta – előnye azonban mindezek mellett is csak négy pont a Tiszasziget előtt.

– Ha az eredményeket nézzük, 2022-ben csupán egyszer szenvedtünk vereséget és két döntetlen mellett a többi mérkőzésünket megnyertük. Ez pozitív, csakúgy, mint a játékosok hozzáállása. Kettős szerepe van az együttesnek: egyfelől az a célunk, hogy a fiatalok belekóstoljanak a felnőtt fociba, másrészt, hogy az első keretből kimaradók, vagy sérülésből visszatérők játéklehetőséghez jussanak – nyilatkozta Andorka Péter, a csapat edzője.

– Az ellenfeleink kettőzött erővel küzdenek majd ellenünk, de bízom a csapatban. Akkor lennék igazán elégedett, ha megnyernénk a bajnokságot és jövőre a harmadosztályban szerepelhetnénk, továbbá, ha minél több játékos követné Papp Áron példáját, aki tavaly még nálunk játszott, de az idei félszezon végére már alapemberré vált az NB II-es csapatban – tette hozzá Andorka Péter.

Ami a felkészülést illeti, a Szeged-Csanád GA II. már játszott egy edzőmeccset, ahol az NB III.-ban érdekelt Kecskemét II. otthonában szenvedtek 5–1-es vereséget. A bajnoki rajtig a szintén harmadosztályú Körösladánnyal, valamint a Békés megyei I. osztály listavezetőjével, az Orosházával találkoznak még.