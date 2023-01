Győzelemmel a háta mögött ké­szülhet a következő meccsre a Naturtex-SZTE-Szedeák. Régen mondhatta el ezt magáról a szegedi férfi kosárlabdacsapat, amely hét találkozón maradt nyeretlen, legutóbb viszont Kecs­­keméten nyerni tudott.– Jobb szájízzel jött a társaság a hétfői első edzésre. Nagyobb lelkesedéssel láttunk neki a heti munkának, hiszen meg akarjuk fogni azt a lendületet, ami elindulhatott a Kecskemét ellen. Felszabadultságot éreztem abban a pillanatban, hiszen nagyon fontos momentum volt, talán ott is átszakadhatott valami, és végül az a pár pontos előny megmaradt a végéig – idézte fel Bognár Kristóf az egyik kulcsmozzanatot, amikor faulttal együtt süllyesztett el egy nagyon fontos hárompontost a Messzi István sportcsarnokban.

Ma viszont már újabb idegenbeli meccs vár a csapatra, hiszen az Egis Körmend otthonában lépnek pályára Simándi Árpád tanítványai. Ott lehet már a pályán a társakkal az amerikai Kassim Nicholson, akinek megérkezett a játékengedélye, így debütálhat a Szedeákban. Kovács Ádám bokasérülését kö­­­vetően betegséggel küzdött a héten, Szatmári Zsombor pedig továbbra sem vethető be.

Változás volt a Körmendnél is, a legutóbb Zalaegerszegen 32 pontos vereséget szenvedő vasi gárdától ugyanis Spanyolországba távozott Mike Moore, akinek a helyére a finn Lapuan Korikobrattól szerződtették Eric Adams Jr.-t. Szintén ma debütálhat a Körmendben Justin Ed­­­wards is, aki korábban már játszott a Szedeák ellenfelénél. A két csapat egyébként 37 napja Újszegeden találkozott egymással, december 7-én a Körmend 79–74-re tudott nyerni, de mint a fentiek alapján megállapítható: azóta bőven volt változás mindkét oldalon. Az azóta lejátszott öt bajnokiból egyébként a Körmend egyet nyert meg, az Oroszlányt győzte le hazai pályán, de kikapott Szolnokon, Sopronban, Zalaegerszegen, valamint hazai pályán a Falcótól is. Ugyanakkor a körmendi hazai pálya döntő faktor lehet, idén a szombathelyiek mellett a Kecskemét tudott nyerni Körmenden.

– Mindkét csapat sikerre éhes, a Körmend lesz hazai pályán, ahol nagyon jó közönségük van. Ellenfelünknél is változott a csapatszerkezet, kérdéses, hogy ez mekkora pluszt ad, vagy mennyit vesz vissza egy ilyen dolog a csapatteljesítményből, meglátjuk, ki az, aki hamarabb reagál erre – fejtette ki Bognár Kristóf.