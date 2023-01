Mindkét csapatnak több hiányzója is akadt a szombat esti bajnokin: a Körmendben összesen 9 bevethető játékos maradt, az egyik új igazolás, Eric Adams Jr. pedig még nem léphetett pályára, míg a Szedeákból Kovács Ádám és Szatmári Zsombor nem volt ott a többiekkel.

Nem kezdett jól a Szedeák, de 11–0 után Washington megszerezte az első szegedi pontokat. A Körmend hamar a negyedik tripláját is bedobta, így 16–9-nél időt kért Simándi Árpád. Védekezésben a következő időszakban is nehezen tudta megállítani a hazaiakat a Naturtex, de támadásban viszont magára talált, így Bognár kosara, majd később Washington újabb triplája után már egy pontra zárkóztak fel a Tisza-partiak 27–26-nál. Az irányító távolija nyitotta a második negyedet is, ezzel először vezetett a Szedeák a meccsen, 29–31. Fordulatos meccs zajlott a pályán, nagy előnyt nem tudott kiharcolni egyik csapat sem. Ferencz tripláját visszadobta a meccsen debütáló Kassim Nicholson, így ismét a szegediek vezettek két ponttal, 36–38. Ezt négy körmendi pont, majd egy szegedi időkérés követte, majd Washington negyedik távolija után 43–43-nál ismét kiegyenlített a Szedeák. A félidő végén viszont mezőnyből már nem tudott betalálni a Szedeák, csak Balogh és Bognár egy-egy büntetőjéből, így hét ponttal, 52–45-re vezetett a Körmend a nagyszünetben.

Csakhogy alig telt el másfél perc, és máris egyenlő volt az állás, miután a Szedeák egy 7–0-ás periódussal nyitott. 52–52 után ismét pörgős percek következtek, majd 60–58-nál ismét Washington lépett elő. A szegediek játékmestere két büntetőjét követően újabb két trojkát vágott be, 10–0-ás sorozatával a Naturtex nyolc ponttal vezetett, 60–68. Csakhogy ekkor megakadt támadásban a Szedeák, jött egy 9–0 a Körmendtől, a hullámzó negyedet azonban Bognár sarokhármasa zárta le, így ha két ponttal is, de előnyben volt a Szedeák az utolsó tíz perc előtt, 69–71.

Megint nehezen talált a gyűrűbe a Tisza-parti csapat, amely több mint három percen át nem tudott kosarat szerezni, a Körmend ezt kihasználva 76–71-re fordított. A szegedi időkérés után Washington újabb távolija után csak egy labda volt a különbség, de 78–76 után megint nem érkezett sokáig szegedi kosár. Edwards ugyan kihagyta a plusz egyet, de így is kilenccel vezetett a Körmend, 85–76. Innen öt pontnál közelebb már nem tudott feljönni a Szedeák, amely támadásbeli kihagyásait megbüntette a Körmend, így nem sikerült az újabb idegenbeli bravúr a Naturtex-SZTE-Szedeáknak.

Simándi Árpád: – A védekezésünk csődött mondott ma, kilencvenhárom kapott pont az rengeteg. A második félidőben volt pár jó percünk, amikor összeraktuk a védekezést, át tudtunk venni a vezetést, azonban ezt követően előjöttek a hibák, majd a kulcsszituációkban rossz döntéseket hoztunk.

Egis Körmend–Naturtex-SZTE-Szedeák 93–85 (29–28, 23–17, 17–26, 24–14)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 16. forduló. Körmend, 2000 néző. Vezette: Tőzsér, Goda, Balog.

Körmend: Chambers 18/3, Kiss M., DURÁZI 25/3, MITCHELL 20/9, CAKARUN 15. Csere: Edwards 12/3, Herczeg, Ferencz 3/3. Vezetőedző: Kocsis Tamás.

Naturtex-SZTE-Szedeák: WASHINGTON 31/21, Person, Polányi, BOGNÁR 15/3, Roberson 9. Csere: NICHOLSON 23/3, Kerpel-Fronius, Balogh 5, Filipovics 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Roberson.