– Hogy van?

– Köszönöm, jól, minimális fejfájásom van. Kedden és szerdán is volt CT-vizsgálat, vérvétel, infúziót kaptam, reggel két orvos jött érdeklődni az állapotom felől, akik azt mondták, a fejfájás ilyenkor normális. Már kiengedtek egy rövid sétára is a friss levegőre a kórházból, de nem vezethetek autót és a biztonság kedvéért a szerda estét is még a kórházban töltöm. Szerencsém, hogy itt van Sinkó Gábor technikai vezetőnk és a klub sofőre is, akik arra várnak, hogy kiengedjenek, és akkor mehetünk haza.

– Mire emlékszik az esetből?

– Semmire. Annyi az utolsó képem a meccsből, hogy a légiósunk, Domingues megszerzi a vezetést. Nem emlékszem arra, hogyan ugrottam fel, vagy mi történt egyáltalán, és a következő kép pedig az, amikor a kórházban átöltöztetnek a nővérek. A többiek elmesélték, nagy szerencsém volt, hogy a masszőr és az orvosok azonnal berohantak, hiszen szájzárat kaptam, és majdnem lenyeltem a nyelvemet. Hogy ezt megakadályozzák, felfeszítették a számat. Egyből kapcsoltak, egyből tudták, mit kell tenni – ennyin múlt, ezúton is köszönöm nekik a gyors és szakszerű segítséget. Amikor leérkeztem a földre, már eszméletlen voltam.

– Történt már ehhez hasonló a pályafutása alatt?

– Még sosem. Szakadt már fel a szemem egy könyöklés miatt egy Ausztria elleni utánpótlás válogatottmeccsen, de akkor nem volt emlékezetkiesésem. Akkor kértem az orvosokat, hogy varrják össze, mert mennék vissza játszani.

– Hogyan tovább?

– Az biztos, hogy most tíz napig nem csinálhatok semmit, így az Újpest elleni szezonnyitón nem léphetek pályára, nehogy bármilyen ütés érje a fejemet. Lehetőleg sokat kell pihennem az erős fényt is kerülve. Az esetet videón néztem vissza, és látva a jelenetet, édesapámmal beszélgetve arra jutottam, át kell értékelnem dolgokat. Élvezni kell azt, amit csinálunk, és sokkal jobban oda kell figyelni magunkra.

– Belemenne újból egy ilyen szituációba?

– Bele, igen. Üres volt a kapu, felpörgött a labda, amelyet azért támadtam meg, hogy gólt fejeljek, mert a kapus verve volt. Talán jobban bele kell tennem magam testtel az ilyen párharcokba, és akkor a gólszerzésre is nagyobb az esélyem, illetve elkerülhettem volna ezt a szerencsétlen ütközést. Az ellenfél vállal találta el a fejemet, van is a bal szemem alatt egy monokli, de ez a legkisebb baj.