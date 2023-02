Jól hallható volt a csattanás a Szeged-Csanád GA–Győr NB II.-es labdarúgó-mérkőzés 15. percében: a hazai középpályás, Simon Ádám és a vendégek játékosa, Toma György találkozott úgy, hogy előbbi az alkarjával eltalálta a másik vállát. Először mindketten a fejükhöz kaptak, majd az andrenalin továbbvitte Simont, ám nem sokkal később leguggolt, és cserét jelzett.

– Teljesen eltört az alkarcsontom, annyi a szerencsém, hogy nem mozdult el, így talán nem kell műteni. Az esetet visszanézve furcsa volt, hogy először a fejemhez kaptam, de aztán elkezdett nagyon fájni a karom, ezért nem is tudtam folytatni a játékot. Az ütéstől egy lyuk keletkezett az alkaromon, amit begipszeltek. Azonnal a kórházba mentünk, ahol Thurzó Balázs doktor és a csapattársam, Szatmári Lóránt is velem maradt a vizsgálatok végéig. Néhány napig nagyon fájt ez a testrész, nem is tudtam rendesen aludni, de már enyhültek a kellemetlen érzések. Még várnak rám vizsgálatok, hogy kiderüljön, mi lesz a további kezelésekkel – nyilatkozta lapunknak a korábbi U20-as világbajnoki bronzérmes labdarúgó, Simon Ádám.

A csapat nélküle harcolta ki az 1–1-es döntetlent a Győr ellen.

– A meccs után beszéltem a csapattársakkal, és az elbeszélések alapján ugyanaz történt, mint az ősszel Győrben: az első félidőben ott is jobb volt az ellenfél, vezetett, aztán a második játékrészben föléjük kerekedtünk. Akkor sikerült nyerni, most viszont csak egy pontra volt elég a nagyobb erőfeszítés, pedig ezúttal is megvolt a lehetőség a győztes gól megszerzésére. És még egy érdekesség: még a kórházban voltam, amikor két, ott dolgozó szurkoló érkezett meg a meccs után. Velük is sikerült egy kicsit elterelni a fájdalomról a figyelmemet – nyilatkozta Simon.

A Szeged vasárnap 15 órától a Szentlőrinc együttesét fogadja a Szent Gellért Fórumban.

– Sajnos rám egy darabig nem számíthat a csapat, de azt azért remélem, hogy el tudok kezdeni egyedül edzeni minél hamarabb. A Szentlőrinc igazi mumus csapat, még sosem sikerült legyőzni, de most nagyon jó állapotban van az együttesünk, így bízom abban, hogy ez a rossz széria megszakad – mondta végül Simon Ádám.