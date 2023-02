– Maradt bennünk hiányérzet az ősszel kapcsolatban, de azért dolgozunk, hogy elérjük a célunkat, azaz az első két hely valamelyikét, és a feljutást. Nem jöttünk ki jól a rangadókból az ősszel, voltak hullámzó periódusaink, de ezért is erősítettünk, hogy ezeket kiküszöböljük – mondta lapunknak Kurucsai András, a Sándorfalva edzője.

A csapathoz három játékos érkezett, Törköly Tamás korábban már futballozott Sándorfalván, most az Algyőtől tér vissza, Ábrahám Tamás az UTC-től érkezik, valamint hazatér a komoly NB III.-as rutinnal bíró sándorfalvi nevelésű játékos, Varga Richárd a Makótól. Egy távozója is akad a csapatnak, Farkas Ferenc ugyanis az Ásotthalomnál folytatja karrierjét.

– Ricsi emberileg is egy nagyon jó mentalitású srác, tudja húzni magával a többieket is. Azért dolgozunk, hogy Sándorfalva visszakerüljön a megyei futball térképére, amelynek inkább a sarkában voltunk az utóbbi időszakban. Egy szponzornak köszönhetően megújult a pályánk, és ha minden igaz, akkor a következő szezonban egy teljesen felújított műfüves pályánk is lesz, az utánpótlásban pedig szépen növekszik a létszám – részletezte Kurucsai András.

Kitért rá, a tavasz eleje bizonyára kiemelt fontossággal bír majd számukra, hiszen az első nyolc forduló során csak egyszer, április 8-án, a Székkutas ellen játszanak idegenben. A többi találkozót kivétel nélkül hazai pályán játsszák, közte olyan rangadókkal, mint az első két helyen álló Ásotthalom–Bordány duó.