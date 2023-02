Már csak a tabellán elfoglalt helyezések miatt is fontos meccset játszott egymással az Aalborg és a Pick Szeged. Érezték ezt az európai szövetségnél is, ezt a találkozót jelölték a Hét meccsének. Másfél héttel a világbajnokság után egyik csapat sem tudott teljes kerettel kiállni. A hazaiaknál a világsztár Mikkel Hansen térdsérüléssel bajlódik, de pályafutását stresszbetegség miatt átmenetileg felfüggesztette, nem tudni, meddig. A hazaiak trénere Juul-Lassanre sem számíthatott. Szegedi részről Bodó Richárd és Luka Stepancic el sem utazott Dániába. Előbbi a Cegléd elleni bajnokin szenvedett részleges bokaszalag-szakadást, míg utóbbi a keddi tréningen szedett össze egy arcsérülést.

A harmadik percig kellett várni az első gólra. Ekkor Bombac játszotta magát ziccerbe, Aggefors viszont védte a lövését, majd indította Kristian Björnsent. Nem hibázott a norvég válogatott jobbszélső, 1–0. Inkább a Szeged lehetett elégedettebb az első negyedórával, hiszen a kilencedik percben sikerült fordítani. Sostaric futott be a falba és lőtt gólt, 3–4. Nem potyogtak a gólok, de ez nem a kapusoknak volt köszönhető, sokkal inkább a viszonylag sok hibának itt is, ott is.

Bombac (balról) és Antonsen. kevesebbet hibáztak a dánok játékosai, magabiztos sikert arattak.

Fotós: Popál Balázs/Gonzales Photo

6–6-os állásnál másodpercek alatt került kettős emberelőnybe a Pick a 17. minutumban. Gyorsan kihasználtuk ezt Sostaric révén, majd alaposan megizzadt a magyar bajnok, hogy megtartsa előnyét még ebben a helyzetben is. A 19. percben 9–8-ra vezettek a vendégek. Ezen a szinten viszont megtorpant a Szeged támadásban, miközben az Aalborg a nyártól már veszprémi mezt viselő Lukas Sandell bombagóljaival fordított és elkezdte növelni előnyét. A 24. percben még csak 11–9-et mutatott az eredményjelző, de határozott erőre kaptak a hazaiak, míg a Pastor-tanítványok sokat hibáztak, leginkább a kulcspasszokban. Ezeket kíméletlenül kihasználták a dánok, 15–11-re elléptek a szünetre.

Az egész második félidő során a 34. percben jutott a legközelebb az Aalborghoz a Pick Szeged. Ekkor 16–13-at mutatott a tábla. Egy négy–nullás sorozattal végleg elmehetett a vendégek kedve. Nielsen és Möllgaard teljesen kivette a játékból Bánhidit, miközben Aggefors és Mikler is mutatott be védéseket.

A legnagyobb különbség hétgólos volt, végül hattal nyert az Aalborg. A két csapat helyet cserélt a tabellán, az Aalborg az ötödik, a Pick a hatodik a B csoportban. A Szegedre szombaton 17 órától már Budakalászon vár bajnoki mérkőzés, jövő csütörtökön pedig a THW Kiel érkezik a Pick Arénába.

Aalborg Handbold (dán)–OTP Bank-Pick Szeged 33–27 (15–11)

Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 11. forduló. Aalborg, Sparekassen Danmark Arena, 5020 néző. Vezette: Mazeika, Gatelis (litvánok).

Aalborg Handbold: Aggefors – Björnsen 5, Hoxer 3, Claar 5, Antonsen 2, Pálmarsson 1, Barthold 8/1. Csere: Gade (kapus), Möllgaard 1, Sandell 5, J. Nielsen 1, B. Jakobsen, Vaever 1/1, Klöve 1. Vezetőedző: Stefan Madsen.

OTP Bank-Pick Szeged: Alilovic – Sostaric 2, Tönnesen 1, Mackovsek 1, Bánhidi 4, Frimmel 7/2, Bombac. Csere: Mikler (kapus), Szita 3, Gaber 1, Rosta, Garciandía 3, Martins 1, Radivojevics 4/4. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 3/2, ill. 7/6.

Kiállítás: 8, ill. 8 perc.